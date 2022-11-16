Çılgın konut fiyatlarına çözüm geldi! Prefabrik evler için 150 bin TL'si olana 75 bin TL devletten

Prefabrik evler için 150 bin TL'si olana 75 bin TL devletten... Çılgın konut fiyatlarına çözüm geldi! Hayat pahalılığı ve diğer sorunlardan dolayı insanların pek çoğu ev sahibi olurken ciddi sıkıntılarla baş etmek zorunda kalabiliyor.

Emlak piyasasındaki yükselişle birlikte konut fiyatlarında uçuşlar görüldü. Bu soruna dair olarak çözüm ise prefabrik evler olarak karşımıza çıktı. Devletin de destek vermesiyle birlikte büyük ilgi gördü. Vatandaşların birçoğu ev alabilmek için bu çözümü araştırmaya başladı.

Devlet Desteği Almak İçin Aranan Şartlar

Geliri yüksek olmayan kişiler ve ihtiyaç sahibi olarak nitelendirilen ilgili bakanlıkların resmi sitelerindeki programları inceleyerek talep oluşturabilir.

Prefabrik ev için devlet desteği sağlamak isteyenlerin bazı koşulları yerine getiriyor olmaları lazımdır. Bu koşullardan ilki, kişi başı gelirin belirlenmiş olan asgari ücretin net rakamından üçte bir oranı kadar olmasıdır.

Konut fiyatlarının yükselmesi ve pek çok kişinin bunu karşılayamaması doğrultusunda insanlar prefabrik evlere yöneldi. Ortalama fiyatların 150 bin ile 200 bin arasından başladığını söylemek mümkündür.

Kendi evini kendisi yapmak için kolları sıvayan bu kişiler için devlet de yardım edeceğini açıkladı. Barınma dayanakları bağlamında ekonomik geliri iyi olmayan kişilerin bundan faydalanması avantajlı olacak gibi görünmektedir.

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