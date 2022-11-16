100 TL deyip geçen kafasını duvarlara vurur! servet ediyor! 70.000 TL teklifi reddeden pişman…

70.000 TL teklifi reddeden pişman… 100 TL deyip geçen kafasını duvarlara vurur! servet ediyor! Dünya üzerinde hatalı basım paralar, aynı hatalı dokuma el halıları gibi kendi değerinden çok daha fazla değerlere alıcı bulabilmektedir. Bilindiği üzere 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından altı sıfır atılması kararı alınarak, Yeni Türk Lirası basılmış ve piyasaya sürülmüştür.

Değerini Mutlaka Araştırın

Önce cebinizi ve kasanızı böyle bozuk basım bir para var mı diye kontrol etmeniz tavsiye ediliyor. Eğer böyle bir para sizde ya da aile bireylerinizin birinde çıkarsa mutlaka küçük de olsa bir araştırma yapmadan satmamanız tavsiye ediliyor.

İnternet üzerinden bu tip paralar için küçük açık arttırmalar düzenlenmektedir. Bazen 70.000 TL’ye varan fiyatlar ile satış gerçekleştirilmektedir.

O yüzden mutlaka elinizde olan paranın gerçek değerinden çok daha fazla fiyatlar ile satılacağının şuurunda olmanız önerilmektedir. En güzel kârı elde etmeye çalışılmalıdır. Bu kâr da İnternet üzerinden yapılan bir açık artırma yolu ile olabilir. Bu fırsatı kaçıran sonradan çok üzülecektir.

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