Cilde Zararlı Olan Yiyecekler Nelerdir, Cilt Sağlığı İçin Tüketilmesi Gereken Besinler Hangileridir?

Cilt problemleri dışarıdan maruz kalınan etkilere ve çevresel sebeplere bağlı olarak gelişebilse de genel olarak vücudumuzda yer alan diğer sistemlerdeki bazı problemleri bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Elbette sağlıklı beslenme kilo kontrolümüz ve genel sağlığımız için önemli olmaktadır. Ancak güzelliğimiz ve cilt sağlığınız için beslenmemizde bazı noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle tekrarlayıcı bir şekilde cilt sorunları yaşıyorsanız beslenme programınızda cilde iyi gelen gıdaları tüketmeniz gerekmektedir. Cilt sağlığı için tüketmeniz gereken besinler arasında yeşil çay, E vitamini içeren badem ve kaju gibi kuruyemişler, bolca A vitamini içeren renkli meyveler ve sebzeler ve zengin deniz ürünleri bulunmaktadır.

Cilt sağlığınızı korumak adına beslenme düzeninize eklemeniz gereken gıdaların yanında bazı gıdalardan ise kaçınmanız gerekmektedir. Krema yoğurt peynir ve pastörize süt tüketimi vücuttaki hormon seviyelerini etkileyerek cilt problemlerini tetikleyebilecektir. Özellikle hormonal değişimlere bağlı olarak gelişmekte olan akne, siyah nokta ve sivilce problemi varsa süt ürünlerinden uzak durmanız gerekmektedir. Rafine karbonhidratlar doğal olmayan nişasta ve şeker yapıları olarak tanımlanır. İşlenmiş karbonhidratları tükettiğimiz zaman insan vücudu onları doğrudan glukoza çevirmektedir ve bunun sonucunda insülin seviyesinin artması ile sebum üretimi de artış gösterecektir. Yağ bezleri tarafından salgılanan sebum maddesinin artışı sonucunda akne ve sivilce oluşumunda tetiklenecektir.

Metabolizmanızda alerjik reaksiyonu tetikleyebilecek olan bir gıda tükettiğiniz zaman bağışıklık sistemi de belirli antikorları salgılayacak ve bu da zararlı maddeye saldırmak için histamin üretimini tetikleyecektir. Histamin cilt üzerinde döküntü kaşıntı ve egzama gibi çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun yanı sıra aynı sıra gıda hassasiyeti bağırsak mikrobiyomunu da etkileyecektir ve yararlı bakterilerin azalması cilt problemlerine dolaylı olarak tetikleyecektir. Bir alerji uzmanı ile görüşmeniz herhangi bir gıdaya alerjiniz olduğunu düşünmeniz durumunda tavsiye edilmektedir.

Alkollü içecekler insan vücudunda önemli oranda su kaybına sebep olmaktadır ve bu durum cilt sağlığını olumsuz etkilemektedir. Cildin nemini koruyabilmesi adına yeteri miktarda su tüketmeniz gerekir ve kafein ile alkol vücuttaki su depolarını tükettiğiniz zaman cilt sorunlarını tetikleyebilir.

Konserve çorbalardan cilt sağlığını korumak için uzak durmanız gerekir ve bu çorbaların yüksek derecede sodyum içermesi sebebiyle dikkatli olmanız tavsiye edilir. Sodyum insan vücudundaki suyu emmek ile beraber eskiye göre kişileri daha fazla susuz bırakacaktır. Önerilen günlük sodyum porsiyonundan daha fazlasını içerebilen konserve çorbalar gün içerisinde daha fazla susuz kalmamıza sebep olabilir ve cilt üzerinde kırışıklıklara yol açabilir.

Enerji içecekleri de ekstra enerji desteğine ihtiyaç duyan kişiler için çok faydalı görünse bile aslında cildinize zarar vermektedir. Bu durumun sebebi enerji içeceklerinin cilt için zararlı olan kafein ve şeker ile dolu olmalarından kaynaklanmaktadır. Kafein cildinizi kurutabilir ve yüksek miktarda şeker alımı kolajen sağlığınızı etkileyebilir. Bu durum da cildinizi kırışıklıklara karşı savunmasız bırakır ve cildinizi hasara açık bir hale getirir.