Çiftliği Yanan Tuğba Özay Hastanelik Oldu!

Antalya'nın 4 farklı bölgesinde çıkan orman yangınının ünlü isim Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçradığı bilgisine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından gözyaşları eşliğinde yardım isteyen eski manken Tuğba Özay, çiftliğinin yandığını ve sesinin duyulmasını istedi. Manavgat'a yetişmeye çalıştığını ifade eden eski manken, daha sonra sinir krizi geçirip hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05’te çıkan yangın son olarak şehir merkezine kadar ulaştı ve eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliğine sıçradı. Çıkan yangına 19 helikopter, 2 uçak ve 800 personel müdahale etti. Yapılan çalışmalar ile yangın söndürülmeye çalıştı ve son olarak eski manken Tuğba Özay da sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile çiftliğine yangının sıçradığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu videosunda sesinin duyulmasını istediğini ifade eden eski manken Tuğba Özay, gözyaşlarına boğuldu. 43 yaşındaki eski manken yangında çiftliğini ve evini kaybettiğini açıkladı ve daha sonra sinir krizi geçirmeye başladı. Hastanelik olan Tuğba Özay son sağlık durumu hakkında bilgileri sosyal medya hesabından takipçilerine bildirdi.

Her yerin yandığını açıklayan Özay, felç geçirdiğini söyledi ve dünden beri yalvardığını açıkladı. Destek istediğini açıklayan manken Tuğba Özay kollarının ve hiçbir yerinin tutmadığını da belirtti.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının öğle saatlerinde başladığını belirtirken önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hava sıcaklığının yüksek olduğunu ifade eden Yiğit, poyraz estiğini ve hava sıcaklığının 44-45 derece olduğunu belirtmişti. Yangının tehdit etmekte olduğu köyleri boşalttıklarını ifade eden Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, havadan müdahalenin de devam edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Görülmemiş bir yangın yaşadığımızı ifade eden Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, güncel durum hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş ve köylerde mahsur kalan vatandaşlar olduğuna dair bilgi sahibi olduklarını açıklamıştı.