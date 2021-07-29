İş Bankası çalışanlara maaşlarının 10 katı kadar kimlik ve kredi veriyor, Hemen onay alabilirsiniz

İş Bankası çalışanlara maaşlarının 10 katı kadar kimlik ve kredi veriyor. İş Bankası çalışan müşterilere maaşlarının 10 katı kadar kredi kampanyasına nasıl başvuru yapabilirim? Sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

İş Bankası çalışan müşterilerine maaşlarının 10 katına kadar yeni bir kredi kampanyası yapmaktadır. Bu kredi kampanyası hızlı kredi kampanyası olduğu için anında sonuçlanır. Sadece kimliğimizle banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İş Bankası kredilerini kullanmak için bazı politika şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Maaşın 10 katına kadar kredi başvurusu yaptığınızda, 6 ay vadeli olarak kredi kullanabilir ve kullandığınız kredili ilk taksit ödemesinin 3 ay ertelemeli olarak alabilirsiniz.

İş Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

İş Bankası üzerinden maaşın 10 katına kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. İş Bankası ayrıca kredi notu yüksek olan kişilerin gelir durumuna da bakacaktır. Gelir durumunuz iyi ise bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İş Bankası kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kimlik numaramızdan bir sorgulama yapar ve bu sorgulama sonrasında kredi onayını verir. Kredi onayı alan müşteriler istedikleri zaman krediyi kullanabilmektedirler.

İş Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç Kredisi olarak maaşınızın 10 katına kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ilk yöntemlerden bir tanesi banka şubelerine giderek şahsen başvuru yapmaktır. Size en yakın İş Bankası şubesine gittiğinizde kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra bankanın size vereceği kredi başvuru formuna iyi bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu başvuru formunu doldurduktan sonra kredi değerlendirmeye alınır ve şube onayında size maaşınızın 10 katına kadar kredi verilir. Bu krediler de sadece kimliğiniz yeterli oluyor.

Eğer banka isterse de gelir belgesi vermeniz gerekebilir. Bu yüzden gelir belgesini de yanında olması gerekiyor. Sigortanız yoksa veya yeni bir işe başladıysanız, İş Bankası üzerinden kredi kullanamazsınız. Aldığınız kredi maaşınızın 10 katına kadar olacağı için düşük faizli ve masrafsız olarak sizlere verilmektedir. Kredilerde sadece hayat sigortası yaptırmak zorunludur.

İş Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka üzerinde hesabı olan kişiler online olarak internet bankacılığı kredisini kullanabilirler. Bu krediler sadece müşterilere verilen ihtiyaç kredisidir. Aldığınız kredi en fazla 50 bin TL'ye kadar olabiliyor.

İş Cep uygulamasına girdikten sonra hızlı kredi menüsüne girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Cep uygulaması üzerinden yaptığınız kredi başvurusunda onay almanız ile beraber banka size bu krediyi anında hesabınıza atmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Kredi sonucu olumlu olan kişiler 36 ay vadeye kadar onaylanan Kredi limitini kullanabilir ve ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak seçebilir. Kredi kullanımı yaparken tüm verilen yönlendirmeleri uymanız gerekiyor. Özellikle bankanın size verdiği kredi sözleşmesini okumanız şartı vardır.