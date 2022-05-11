Çiftçilerin Yüzü Şekerbank İle Gülecek! Traktörünüz Boş Durmayacak! İlkbahar aylarına geçiş yaptığımız bu dönemde Şekerbank tarafından yapılan bir son dakika açıklamasına göre çiftçilerin traktörlerinin boş kalmaması ile üretim çarklarının dönmesi açısından kendilerine yönelik 100.000 TL'ye kadar gereksinim kredisi ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Buna göre Şekerbank tarafından sunulan 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen müşterilerin öncelikli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri üyeliklerinin bulunması gerekir.

Çiftçi vatandaşların gerekli belgeler ile beraber Şekerbank şubeleri üzerinden yapacakları başvurular ile traktörün satın alınması başta olmak üzere traktörün yakıtı ile servis ve bakım ile alakalı gerekli olan parasal desteğin tamamının Şekerbank tarafından ödenmesi çiftçilerin işini çok daha kolaylaştıracak.

Çiftçiyim Ama Üretemiyorum Derdine Son! Şekerbank Bu Derde Derman Olacak

Akaryakıt fiyatlarının son dönemlerde artış göstermesiyle beraber çiftçiler ne yapacaklarını şaşırıp dururken problemlerine çözüm Şekerbank tarafından sunuldu. Buna göre Şekerbank üzerinden yapılacak başvuru ile beraber çiftçilerin traktörlerinin ne kadarlık bir arazi içerisinde çalışacakları ile ilgili bir ortalama hesap yapılacak ve akaryakıt ile alakalı problemlerinin tamamen çözülmesi sağlanacak.

Buna göre satın alınacak traktörün Bakım ve Onarım işlemlerinin Şekerbank ile anlaşmalı firmalar tarafından yerine getirilmesi başta olmak üzere traktör ile tarım alet ve makineleri ile alakalı problemlerin tamamının giderilmesi açısından yine aynı şekilde Şekerbank tarafından anlaşma sağlanan kurumlar ile iletişime geçerek bütün bu problemlerin giderilmesi ve çiftçinin yüzünün gülmesi sağlanacak.