Çiftçiler aman dikkat! Şubat 2023 mazot gübre desteğinde son dakika! Hemen peş peşe açıklanan bu tarihlere bakın!

Hemen peş peşe açıklanan bu tarihlere bakın! Çiftçiler aman dikkat! Şubat 2023 mazot gübre desteğinde son dakika! Ülkemizde çiftçilik oldukça yoğun olarak yapılmaktadır. Çiftçiler için sunuluna destek programları bulunmaktadır. Bu konuda düzenli olarak yapılan destekler arasına mazot gübre desteği ilk sıralarda yer alıyor. Çiftçilerin düzenli olarak takip etmesi gereken bu destekler 2023 destekleri olarak verilmeye başlandı. Çiftçiler bu destekleri takip ederek kullanmaya başlayabilirler.

Çiftçilere 8,6 Milyar TL Mazot ve Gübre ödemesi

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada çiftçilere çeşitli müjdeler verdi. Çiftçilere sunulan yeni hizmetlerle ilgili de açıklamalar yapan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi çiftçiye verilecek olan hububat, baklagil, dane mısır desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği gibi destekler sunuluyor.

Bakan Kirişçi tarafından yapılan açıklamada 8.6 milyar Türk Lirası tutarındaki mazot ve gübre desteği verileceğini ve ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti. 1 milyon 152 bin çiftçiye yapılacak olan desteklerin ödemelerinin mart ayında yapılacağı ifade ediliyor.

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