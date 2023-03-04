BİM’de yarın 16.50 TL’ye düştüğünü gören kapıda kuyruk olacak! BİM izdiham çıkaracak, ürünler tek tek listelendi!

BİM izdiham çıkaracak, ürünler tek tek listelendi! BİM’de yarın 16.50 TL’ye düştüğünü gören kapıda kuyruk olacak! Türkiye’nin en geniş marketler zincirine sahip olan BİM aynı zamanda ülkemizdeki ilk perakende satış yapan marketler arasında yer almaktadır. Bu marketler zincirinin düzenli olarak haftanın bir günü indirim yaptığı biliniyor. BİM tarafından yapılan bu indirimler ile birçok ürünü çok uygun fiyat seçenekleri ile almanız mümkün olmaktadır.

BİM Ev Gereçlerinde İndirimli Satışlar

BİM tarafından sunulan indirimli fiyatlardaki ürünlerde evinizdeki eksikleri alabilirsiniz. Ev araç gereçlerindeki indirimli satışlar şu ürünlerde bulunmaktadır:

- Sandalye minder çeşitlerinin fiyatı 27.50 TL

- Mandal sepeti fiyatı 17.50 TL

- Ahşap detaylı sıvı sabunluk fiyatı 39.50 TL

- Oyuncak çay seti fiyatı 16.50 TL

- Eğitim kitapları fiyatı 6.50 TL

- Banyo taburesi fiyatı 37.50 TL

- Oyun jeli fiyatı 14.50 TL

BİM tarafından sunulan indirim seçenekleri arasında baskül, kulaklık, yumurta pişirici, spor kıyafeti ve ayakkabılar tabak ve çay bardağı takımları, baharatlık ve meşrubat bardakları, plastik mutfak eşyaları, tencere setleri gibi birçok ürünü indirimli fiyata satın alabilirsiniz. Her hafta BİM indirimlerini takip etmeyi unutmayın.

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