Cezayir, Nijer ve Nijerya, Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Görüşmelerine Yeniden Başladı

Cezayir, Nijer ve Nijerya , Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı devam ederken , Avrupa'nın gaz kaynaklarını çeşitlendirmesi için potansiyel bir fırsat olan Sahra'ya doğalgaz boru hatlarıyla on yıllardır devam eden bir projenin yeniden canlandırılması konusunda bu hafta görüşmelerde bulundu .

Nijer petrol bakanlığı, Nijerya'nın başkenti Abuja'da iki günlük bir toplantının ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üç ülkenin proje için bir görev gücü oluşturduğunu ve bir fizibilite çalışmasını güncellemek için bir kuruluş belirlediğini söyledi.

Trans-Sahra gaz boru hattı, Avrupa'ya yılda 30 milyar metreküpe kadar tedarik gönderebilecek tahmini 13 milyar dolarlık bir projedir. Fikir ilk olarak 40 yıldan uzun bir süre önce önerildi ve ülkeler arasında 2009'da bir anlaşma imzalandı, ancak ilerleme durdu.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rus gazından kurtulmaya çalışırken ve alternatif kaynaklar ararken, canlanma müzakereleri stratejik bir zamanda geliyor.

Açıklamada, "(Boru hattı) Avrupa'nın doğal gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine izin vermeli, aynı zamanda birkaç Afrika ülkesinin bu yüksek değerli enerji kaynağına erişmesine izin vermeli" dedi. 4.128 kilometre (2.565 mil) uzunluğundaki boru hattı, Nijerya'nın Warri kentinde başlayacak ve Avrupa'ya giden mevcut boru hatlarına bağlanacağı Cezayir, Hassi R'Mel'de sona erecek.

Nijerya ayrıca bu ay, Batı Afrika ve Fas'tan Avrupa'ya geçecek uzun zamandır beklenen başka bir boru hattında ilerlemek için adımlar attı.

Nijer'den yapılan açıklamada, üç ülkenin enerji bakanlarının yeni kurulan görev gücünün önerilerini doğrulamak için Temmuz ayı sonunda Cezayir'de tekrar bir araya geleceği belirtildi.