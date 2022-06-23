Türkiye Tel Aviv ve Tahran Arasında 'Dengeleme Yapıyor'

İsrail'in üst düzey diplomatı, İran'ın Türk topraklarında İsrailli turistleri öldürme veya kaçırma planına ilişkin sert uyarılar üzerine Perşembe günü Ankara'ya geldi.

Ziyareti aynı zamanda Türkiye'nin hem İsrail hem de İran ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yolculara Türkiye'yi ziyaret etme planlarından vazgeçmelerini söyleyen birkaç İsrailli yetkili arasında yer aldı ve ülke içindekilere mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmeleri veya otellerine sığınmaları talimatını verdi.

İsrailliler, son haftalarda üst düzey İran güvenlik görevlilerinin İsrail tarafından öldürülmesinin intikamı olduğu söylenen İran operasyonlarını engellemede Türkiye'nin işbirliğini överken , Türk makamları daha ölçülü davrandı.

Ankara'dan iddialara ilişkin tek kelime geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin "güvenli bir ülke olduğunu ve terörle mücadeleye devam ettiğini" açıklaması oldu.

Suha, "Türkiye, İran ile İsrail arasındaki ihtilafta taraf olmamaya çalışıyor ama aynı zamanda İranlıların planladığı iddia edilen bu tür operasyonlara kendi topraklarında izin vermeyeceğine dair kesin bir mesaj veriyor" dedi.

Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Çarşamba günü Ankara'ya yaptığı ziyarete dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki en güçlü üç güçle “dengeleyici bir rol oynadığını” söyledi.

Geçen yıl boyunca Ankara, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi bir dizi bölgesel rakiple ilişkilerini onardı. Köprü kurma listesinde İsrail ve İran da var.

Geçen ay, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından 15 yıl aradan sonra İsrail'i ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı oldu .

Çavuşoğlu ve Lapid, diplomatik, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önünü açtı.

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Gallia Lindenstrauss, “Türkiye ve İsrail, istikrarlı bir hızla ilerleyen bir normalleşme sürecine giriyor” dedi.

İki yıldan az süren 2016'daki normalleşme süreciyle karşılaştırıldığında, bu sefer taraflar önceki başarısızlıktan ders almış ve şu ana kadar bazı tuzaklardan kaçınmayı başarmış görünüyor."

Önümüzde daha fazla zorluk var

Tarihsel olarak yakın müttefikler arasındaki bağlar, 2010 yılında İsrail komandolarının Gazze'ye yardım götürmeye çalışan 10 Türk eylemciyi öldürmesiyle koptu.

Bağlantıları yeniden inşa etme çabaları 2018'de İsrail güçleri tarafından düzinelerce Filistinli protestocunun öldürülmesiyle yarıda kaldı.

Bu arada İsrail, Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ı desteklediği için Türkiye'yi azarladı.

İsrail ve çoğu Batılı devlet onu “terörist” bir örgüt olarak görüyor, Türkiye ise görmüyor.

Lindenstrauss'a göre Ankara ve Kudüs, İsrail-Filistin ihtilafındaki potansiyel alevlenmeler ve aynı zamanda İsrail koalisyon hükümetinin çöküşü ve Türkiye ile İsrail'in müttefiki Yunanistan arasında artan gerilimler gibi daha fazla zorlukla karşı karşıya.