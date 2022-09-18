Cep telefonunda banka uygulaması olanlara: Akbank, TEB ve Denizbank 20.000 TL Gönderecek

Akbank TEB Bankası ve Denizbank üzerinden 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için bu bankaların SMS Kredi servisiyle birlikte ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gelir belgesiz onay olabileceğini söyleyebiliriz. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasında 3 banka üzerinden kredi puanı uygun olan vatandaşlar hemen işlemlerini gerçekleştirerek, kredi başvurularında bulunabiliyor.

Akbank

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan tüm kişiler için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden resmi internet sitesi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak verilecek bu kredilere katılabilmek isteyen kişilerin kredi puanı uygun olması isteniyor. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda, Akbank üzerinden hemen aynı gün içinde kredi ödemesi olabileceğini söyleyebiliriz.

TEB Bankası

TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numaralarını 44 66 numaralarına mesaj atarak veya bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvuruları yaparak, hemen işlem yapabiliyor. 44 66 numarasına mesaj attıktan sonra TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte internet bankacılığı uygulamalarına girerek, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank

Denizbank, hesabı olan vatandaşlar, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusunu 7 24 yapabilir ve onaylanan kredi 20000 TL olarak gelir belgesiz hesabına yatırabilir. Denizbank hesabınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini hızlı birşekilde yapacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan kredileri, hem en aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da kullandıracaktır. Denizbank, internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşların aynı gün içinde hizmet ödemeleri alabileceğini de söylemek istiyoruz.