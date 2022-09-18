Son Dakika: Cumhurbaşkanı Onayladı: Emekliye 100 bin TL'ye Kadar Borçların Kapanması İçin Nakit Verilecek

Emekli olan vatandaşların bankalardan 100000 TL'ye kadar borcu olması durumunda Cumhurbaşkanı tarafından da onayı verilen ve devlet destekli olarak verilecek borç kapatma kredileri eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Devlet destekli olarak 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 24 ay vadeli kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden tüm bankadaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurusu gerçekleştirerek yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu duyuru sonrasında 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini, resmi olarak açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak vermiş olduğu bu kredilerde 100000 TL kredi imkanından faydalanacak olan emeklilerin emekli maaşlarının da kamu bankaları üzerinden almalarını istemektedir.

Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilerinizi hemen ne kadar olduğu hakkında bilgileri de öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalara katılmaları durumunda 5 dakika içerisinde hizmet ödemesi vermektedir. Sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan kişiler internet bankacılığı, uygulaması üzerinden de ön onay alarak kredi başvurusunda bulunabiliyor.