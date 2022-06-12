Cep telefonu olanlar için önemli! Mesaj atmanız durumunda para ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL ödeme!

Para sıkıntısı yaşayan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya üzerinde yeni bir işlem yaparak Cep telefonunuz üzerinden SMS atabileceğiniz bir kampanya hazırladı.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler 36 ay vadeli 10.000 TL kredi ödemesini hızlı bir şekilde alabilecektir. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları mesaj sonrasında 3 dakika içerisinde ne kadar onay aldığını görebiliyor ve bu tutar hesabına yarıyorsa krediyi kullanmak için banka şubelerinde giderek sadece kimlikleri ile birlikte işlem yapabiliyorlar.

10.000 TL'ye kadar alacağınız tüm ihtiyaç kredisini de banka 36 ay vadeye kadar sizleri ödeme tablosu imkanı oluştururken daha düşük vadelerde de kredi ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu iki banka üzerinden ayrıca banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar bankaların özel hazırlamış oldukları kredi faiz oranlarından yararlanıyorlar.

DenizBank

Denizbank yaptığı Bu kampanyada cep telefonları üzerinden mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem sonucunu hesaplarına gönderiyor. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında DenizBank SMS ile kredi başvurusu alarak cebimde Kredi kampanyanıza katılmanızı olanak sağlıyor.

Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak mesajı 32 80 numarasına göndermeniz ile birlikte sizlere banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapılarak Kredi imkanı sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile başvuru yapan kişiler onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte Kredi ödemesini yapabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi

10.000 TL kredi onayı almak isteyen vatandaşlara Yapı Kredi Bankası üzerinden de hizmet verilmektedir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp ve güncel olan aylık gelirini yazarak 44 11 numarasına göndermiş oldukları mesaj ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilecek ve ihtiyaç kredisinin ne kadar kredi onayı olduğunu görebilecektir. Kredi onayı almanız durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.