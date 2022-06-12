QNB Finansbank 12 Haziran'da Başlattı! 20 Haziran'da Bitirecek! TC Kimlik Numaranızı Gönderin: 40.000 TL Alın!

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanmak isteyen kişilere bir hafta içerisinde 40.000 TL'ye kadar kredi gelir belgesiz olarak kullandırılmaktadır.

40.000 TL kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın uygun olması ile birlikte bankanın sağlamış olduğu kredi şartları ile birlikte krediyi kullanabilirsiniz. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle, QNB Finansbank üzerinden kredi başvuruları geçen yıla göre daha fazla olmaktadır. kişiler başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak istedikleri zaman kolay kolay veren ve hızlı bir şekilde sonuç veren bankaları tercih etmektedirler.

QNB Finansbank, bu bankalardan birtanesi olduğu için banka kredisi kuruna göre, hızlı birşekilde değerlendirme, cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız durumunda sizlere yapacak ve onaylanan tutarı, hemen hesabınıza yatıracaktır.

Başvuru

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Bunun için bankanın SMS kredi servisini kullanmanız gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve sizlerde hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli olarak katılabiliyorsunuz.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, Finansbank'ın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilecek ve kendi kredi puanınıza göre düşük faizlerle kredi kullanmış olacaksınız.

Sms ile kredi başvurusu yapan ve kredi onayı alan vatandaşların onay almaları durumunda banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda düşük faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanıyorsanız da şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Verilecek olan bu kredilerde bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlem yapılacağı için sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, devlet memuru olanlar ve emekli maaşını Finansbank şubelerine taşıyan kişiler kredi kullanabilir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak işlem yapacak olan kişilerin 90 gün ertelemeli olan kredilerini banka şubelerinden kimlikle kullanabileceğini söyleyebiliriz.