Cemre Kemer Kızı Karla’yı Kucağına Aldı ve İlk Kez Annelik Duygusunu Tattı

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer ilk çocuğunu dünyaya getirdi ve bu özel anlarında çekilmiş olan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı bir dönemin popüler müzik grubu olan Hepsi’nin üyelerinden biriydi. Anne olması ile beraber yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan ünlü isim paylaşmış olduğu fotoğraflarla dikkat çekti. Başarılı sanatçı Cemre Kemer’in kızını dünyaya getirdikten sonra sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu fotoğraflara çok sayıda tebrik mesajı gelirken şarkıcının ne kadar mutlu olduğu da dikkat çekti.

Cemre Kemer ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Medina 2020 senesinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturma kararı almıştı. Çiftin kızlarının dünyaya gelmesi ile birlikte bebeklerine koyduğu isim de merak konusu oldu ve başarılı şarkıcı kızımın ismini de sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile takipçilerine bildirdi.

Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımın üzerine yazı yazan ve kızının isminin Karla olduğunu açıklayan başarılı şarkıcı Cemre Kemer ilk defa anne olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından mutluluk dolu anlarını takipçileri ile paylaşırken yeni doğan kızının ilk fotoğrafları da ilgi çekti. Cemre Kemer Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmış olduğu fotoğrafa nazar boncuğu emojisini de ihmal etmedi ve sanatçının takipçileri ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yazdı. 36 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile hayranlarını duygulandırdı.

Kızlarının ismine Karla koyan çiftin bu seçimi ardından Karla isminin anlamı da merak konusu oldu ve konu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Özgür ve güçlü anlamına geldiği öğrenilen isim anlamı ile de beğeni topladı. Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül’den oluşan Hepsi isimli grup ile 2005 senesinde müzik piyasasına hızlı bir şekilde giriş yapmış ve o döneme damgasını vurmuştu.