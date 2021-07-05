Karla İsminin Anlamı Nedir, Karla İsmi Ne Demek?

Bir döneme damga vuran sevilen grup Hepsi’nin solistlerinden biri olan Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile kızını dünyaya getirdiği haberini takipçilerinin bilgisine sundu. 2020 senesinde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emir Medina ile nikah masasına oturan başarılı şarkıcı Cemre kemer daha sonra hamile olduğu haberini de duyurmuştu. kızına karla ismini veren başarılı sanatçı, yapmış olduğu duyuru ardından hayranlarını meraklandırdı ve şarkıcının kızının ismi olan Karla'nın ne anlama geldiği ve ne demek olduğu merak konusu oldu.

Hepsi grubunun başarılı solistleri arasında bulunan Cemre Kemer’in dünyaya gelen kızına Karla adını vermesi ardından bu ismin anlamı merak konusu oldu ve şarkıcının hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Son dönemlerde özellikle anne-baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasında bulunan Karla hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Ünlülerin bebeklerine verdikleri isimler arasında bulunan Karla, başarılı sanatçı Cemre Kemer’in de tercihi oldu ve Kemer, yeni doğan kızına Karla ismini verdi. Özgür ve güçlü anlamına geldiği öğrenilen isim, 2020 senesinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Emir Medina ile Cemre Kemer isimli gözde çiftin de tercihi oldu.

Genç kızların örnek aldığı başarılı şarkıcı Cemre Kemer, 2005 senesinde Bir isimli albüm ile müzik piyasasına hızlı bir şekilde giriş yapmış ve albümünün yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. Sevilen isim Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük isimli arkadaşları ile kurmuş olduğu müzik grubu sayesinde büyük başarılara imza atmış ve ülkenin en çok dinlenen gruplarından biri haline gelmişti. Müzik piyasasına hızlı bir şekilde giriş yapan Hepsi grubu, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılma kararı alması ile beraber 3 kişi olarak yollarına devam etmiş ve yine çok sevilen şarkılar yayınlamıştı.