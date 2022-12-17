Cemre Baysel’in Yeni Projesi Belli Oldu!

Genç ve başarılı oyuncu Cemre Baysel televizyon ekranlarında son olarak yayınlanan Senden Daha Güzel isim romantik komedi türündeki dizi ile seyirci karşısına çıkmıştı. Yeni projesinin ise bir dijital dizi olduğu öğrenilen Cemre Baysel bu seçimiyle adından söz ettirdi ve gündemde yer aldı. İlk 2 sezonu Blutv'de 2018 senesinde yayınlanan Bozkır isimli suç ve polisiye türündeki dizide rol alan oyuncuya Furkan Andıç, Yiğit Özşener ve Gizem Karaca eşlik edecek. Gizem Karaca ekranlara son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile gelmişti. Sosyal medya hesabından Cemre Baysal ile fotoğrafını yayınlayan başarılı oyuncu Gizem Karaca, yapmış olduğu paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Cemre Baysel de rol arkadaşı olan Gizem Karaca'nın paylaşmış olduğu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabına taşıdı ve bir paylaşım gerçekleştirdi.

Bozkır'ın yeni sezon çekimlerinin Eskişehir'de yapıldığı öğrenilirken projenin suç ve polisiye dramasından oluştuğu öğrenildi. Başarılı oyunculukları, görsel dünyası ve gizemli hikayesi ile sezonda seyirci grubunun beğenisini kazanan proje 2. sezonda da bu başarısını sürdürmek için oldukça iddialı davranıyor. Yine suçu ve bozkırı merkezine alacak olan dizide birbirinden başarılı oyuncular performans sergileyecek.

Yapımcılığı Fatih Enes Ömeroğlu tarafından üstlenilen dizinin yapımı ise ARC Film tarafından gerçekleşecek. Dizinin senaryosunun Levent Cantek tarafından kaleme alındığı açıklandı ve soluklu bir şekilde izlenecek olan dizinin yönetmenliğinin Cantek ile Şahin Altuğ tarafından üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bozkır isimli projenin kadrosunda Furkan Andıç, Cemre Baysel, Yiğit Özçener, Beril Pozam, Gizem Karaca, Bülent Düzgünoğlu, Cemal Toktaş ve Fatih Al bulunuyor.

Beril Pozan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İstanbul'da 1 Ocak 1995 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Beril Pozam 60 kilodur ve boyu 1.70'tir. Oğlak burcu olan ünlü oyuncu Özel Ahmet Şimşek Koleji sonrasında Bilkent Üniversitesi müzik ve sahne sanatları Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Oyuncu pek çok tiyatro oyununda asistan, çevirmen, oyuncu ve sahne teknisyeni olarak performans sergilemiştir. Bugüne kadar Baba, Olağan Şüpheliler, Ada Masalı, Afili Aşk, Akrep ve AVM Sakini gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu ekranların aranılan yüzler arasında görülmektedir.

Fatiha Al kimdir, kaç yaşında, nereli?

12 Eylül 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Fatih Al, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Lise eğitimi ardından Ankara Üniversitesi'nde tiyatro üzerine eğitim alan ünlü isim Sihirli Annem dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiş ve Ali isimli karakteri canlandırmıştır. Sihirli Annem dizisi sonrasında pek çok dizi projesinde ve filmde yer alan Fatih Al 2011 yılında izleyici karşısına çıkan Bizim Büyük Çaresizliğimiz isimli film projesinde hayat verdiği Çetin karakteri ile geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Fatih Al 2007 senesinde yayınlanan Hazan Mevsimi isimli film projesinde Cemal karakterini canlandırmış ve büyük başarılar elde etmiştir.