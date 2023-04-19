Cemre Baysel ile Furkan Andıç İkilisi Çok Sevildi

Birbirinden başarılı ve sevilen iki oyuncu Cemre Baysel ile Furkan Andıç televizyon ekranı için hazırlanan diziler akıllara geldiği zaman en çok tercih edilen oyuncular arasında yer alıyor. Her iki ünlü isim de romantik komedi rolleri ile akıllarda tutuluyor ve seyirci grubu tarafından takip ediliyor. Her iki ünlü oyuncu da son dönemde tercih ettikleri projeler ile etkili oldu ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başladı. Fakat Cemre Baysel ile Furkan Andıç'ın televizyon ekranı yerine başka bir projede çok farklı bir görüntü ortaya koyması da çok fazla insan tarafından bilinmiyor. Furkan Andıç ile Cemre Baysel, Blu TV'de yayınlanan Bozkır sesini dizide çok beğenildi. 2 oyuncu söz konusu dijital proje ile televizyon ekranlarının yanı sıra dijital dizilerde de ne kadar başarılı olduklarını gözler önüne serdi. İkilinin Bozkır dizisinde ortaya koyduğu performans seyirci grubu için de çok önemli oldu.

Seyirci kitlesi de ünlü oyuncuları Bozkır isimli dizide çok beğendi ve ikilinin uyumunun çok yüksek olduğunu belirtti. Sevda ile Payidar karakterlerinin uyumundan çok memnun olduklarını ifade eden seyirci grubu diziyi dikkatli bir şekilde takip etti. Pek çok seyircinin ise dizinin 2 sezonunu takip etmediği tahmin ediliyor. Diğer taraftan bu iki başarılı oyuncuyu farklı bir şekilde değerlendirmek için bu diziyi izlemek ise şart olarak görülüyor.

Söz konusu dizi projesinin 2. sezonu sert bir üslup kullanılarak başlamıştı ve bu durum senaryoyu beğenenler için de şaşırtıcı değildi. Dizide Yüsra Geyik Hilal karakteri ile dikkat çekiyordu ve Cemal Toktaş Şafak olarak tiksinme duygusunu seyirci grubuna yansıtıyordu. Dizinin detayları ile ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Sina Koloğlu da seyirci kitlesinin düşüncelerine ve duygularına tercüman olmuştu.