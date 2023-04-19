Bakımlı Olmanın Püf Noktaları Nelerdir, Nasıl Bakımlı Olunur?

Güzel kalmanız için ihtiyacınız olan her şeyi sizin için haberimizin devamında yazdık uygulamanız gereken temel noktaları ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Sakınmanız gereken durumlarda sizlere bakımlı olma noktasında fayda sağlayacaktır.

İlk olarak ojelerinizi asetonsuz çıkarmayı denemeniz tavsiye edilmektedir. Eğer asetonunuz bittiyse ojelerinizi tırnaklarınıza oje kurutucu sürerek pamuk yardımıyla çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hızlı hareket etmeniz de mümkün olacaktır. Makyaj yaparken hemen hemen her gün kullandığımız göz kalemleri de kadınlar için çok önemli bir yere sahiptir. Göz kalemi kullanırken bu kalemi dondurmanız size fayda sağlayacaktır. Kullanım aşamasında meydana gelen ufalanmaları önlemek amacıyla göz kalemlerinizi yaklaşık 15 dakika boyunca dondurucuda bekletmeniz de oluşabilecek problemleri sorunsuz bir şekilde çözecektir.

Saçınızın nemli olduğu sırada kurutma işlemini yaparken havluyu doğru şekilde kullanmanız da çok önemli bir noktadır. Saçınıza havluyu sürterek kurutmaya çalışmak saç tellerine zarar verebilir ve bu durumdan kaçınmanız önerilir. Eğer havluyu saçınıza sürterseniz saçlarınız kıvrılarak kuruyacaktır. Yalnızca saçlarınızı havluya sarmalı ve nemli kalan bölgelerin emilmesi için hafifçe kurulamanız yeterli olacaktır.

Kıl dönmeleri ile ilgili olarak da bu durumun sebep olduğu kızarıklıkları ya da şişkinlikleri azaltmak için çeşitli ürünler kullanmanız gerekebilir. Daha sonra cımbız yardımıyla kıl yerinden çıkarmanız fakat koparmamaya dikkat etmeniz çok önemli olmaktadır. Aksi takdirde tekrar aynı şekilde büyüme durumu yaşanabilir.

Makyaj fırçalarınızı bakterilerin ve kalıntıların birikmesini önlemek adına düzenli bir şekilde temizlemeniz çok önemli olmaktadır. Bunun için bir fırsat temizleyicisi satın alabilir veya saç kremi ya da şampuan kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Parfüm sıkarken de evden çıkmadan önce parfüm banyosu yapmadığımızdan emin olmalı ve parfümünüzü yalnızca boyun, kulak arkaları, dizler ve bilekler gibi seçilmiş bölgelere sıkmanız gerekmektedir.