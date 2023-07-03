Heyecan dolu bir yarışma ile televizyon ekranlarında yer alacak olan Cemal Can Canseven yeni proje ile adından söz ettirdi. Sempatikliği ve güçlü enerjisi ile kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim gönüllülere taht kurmuştu. Bu defa bir yarışma programında sunuculuk yaparak ekranlarda yer alacak olan Canseven magazin gündeminde adından söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında enerjisi ile bilinen Cemal Can Canseven’in yeni programı ile ilgili detayları yazdık.

Patlat Kazan yarışması yalnızca balon patlatarak büyük ödülü yarışmacılara kazanma imkanı sunacak. 500 bin TL'lik büyük ödül ile dikkat çeken söz konusu yarışma seyirci grubuna sıra dışı bir eğlence de vaat etmekte. Yarışma programında 22 yarışmacı yer alacak ve tüm bu isimler birbirlerine kenetlenecek. Yarışmanın her anında nefesler tutularak izlenecek ve yarışmacılar hayalleri için mücadele etmeye başlayacak. Cemal Can Canseven tarafından sunuculuğu gerçekleşecek olan yarışmada unutulmaz insan hikayeleri de ekranlarda yer alacak.

Siz de bu yarışmada şansınızı denemek istiyorsanız ve hislerinize güveniyorsanız Patlat Kazan yarışmasına katılabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Patlat Kazan yarışması herkese açık olacak ve binlerce lira para ödülü kazanılabilecek. Siz de bu yarışma ile hayallerinize bir adım daha yaklaşabilir ve Cemal Can Canseven ile tanışabilirsiniz. Patlat Kazan isimli yarışma programı tüm klişeleri alt üst edecek ve farklı bir formatta yayınlanacak. Alışılmış bir yarışma programlarının dışında olacak olan program kısa süre içerisinde Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Programın hangi tarihte ve ne zaman yayın hayatına başlayacağı henüz belli değil fakat Star TV'den açıklama yapıldığı zaman sizleri haberimiz üzerinden bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Diğer programlardan farklı bir yarışma programı olan Patlat Kazan özellikle sunucu seçimi ile dikkat çekiyor.