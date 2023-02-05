Cem Belevi, Aşk Mantık İntikam’dan Sonra Setlere Dönüş Yapıyor!

Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisi İlhan Şen ve Burcu Özberk ikilisinin unutulmaz bir hikayesi olarak hafızalara kazınmıştı. Geniş bir izleyici grubunu etkisi altına alan proje 2021 ile 2022 yıllarında ekranlarda yer almıştı. Dizi toplamda 42 bölüm sürmüş ve projenin bir bölümünde genç oyuncu ve şarkıcı Cem Belevi projede yer alan bir isim olmuştu.

Oyunculuk yolculuğuna 2014 yılı itibariyle başlayan Cem Belevi İzmir'de 1987 senesinde dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu İnadına Aşk isimli dizi projesinde Deniz karakterine hayat vererek beğeni toplamıştır. Bunun yanı sıra Kalk Gidelim isimli dizi projesinde de ilgileri üzerine çeken Cem Belevi daha sonra pek çok başarılı projede adından söz ettirmiştir. Oyuncu Aşk Mantık İntikam dizisinde yer aldığının hatırlatılması üzerine onun keyifli bir proje olduğunu belirtmiş ve daha sonra konser maratonu içine girdiğini söylemiştir. Cem Belevi çeşitli sinema filmlerinde ve dizilerde rol olarak etkili bir oyunculuk performansı sergilemiştir. Oyunculuğa bir süredir müziğe kendisini vermesi sebebiyle ara veren genç isim bu defa setlere dönüş yapma kararı aldı. Yeni bir anlaşma yaptığı ortaya çıkan ünlü isim bu karar ile sevenlerini mutlu etti.

Dijital platformlar projeleri yoğun bir şekilde üretiyor ve bu durum da ünlü oyuncu Cem Belevi'yi tekrardan setlere çekiyor. Oyunculuk mesleğine müzik ile çok fazla uğraşma sebebiyle bir süre ara verdiğini açıklayan Cem Belevi sevenlerinin kendisini dizilerde görmek istediklerini belirttiğini de anlattı. Dijital bir platformda sinema filmi yapacaklarını açıklayan Cem Belevi bu şekilde merak edilenleri yanıtladı.

Ünlü oyuncu Stalker isimli sinema filmini anlattı ve keyifli bir projede yer alacağının bilgisini sevenleriyle paylaştı. Filmin isminin anlamı hakkında konuşan ünlü oyuncu bunun sosyal medyada farklı bir insanı gizli bir şekilde takip etme anlamına geldiğini söyledi. Bu ifade ünlüler arasında ve sosyal medyada son dönemde çok konuşulan bir konu olarak görülüyor.

Şarkıcı Cem Belevi'nin de böyle bir mantık taşıyan bir sinema filminde performans sergileyecek olması filmde ilginç bir hikayenin yer aldığını ortaya koyuyor. İzleyici grubu oyuncunun ifadesine göre çok eğlenceli bir film seyredecek.

Genç oyuncu kendisinin de sahte bir hesabının bulunduğunu anlatırken baktığı şeylerin diğer insanlar tarafından görünmesini istemediği için böyle yaptığını söyledi. Oluşturmuş olduğu bu sahte hesap üzerinden diğer insanlarla iletişim kurmadığını ve yalnızca neye baktığının görülmesini istemediği için bu şekilde yaptığını aktardı. Bunun hayatım bir gerçeği olduğunu belirten Cem Belevi projede gerçek olanı anlatmanın da güzel olacağını ve kendilerini de tatlı bir projeye başlayacaklarını söyledi.

Konser tarihlerine göre filmin çekimlerinin ayarlandığını anlatan genç şarkıcı Cem Belevi sete gelecek hafta çıkacaklarını da söyledi. Filmin setinde 3 hafta kadar yer alacaklarını belirten ünlü oyuncu hem oyunculuğu hem de müziği tutkuyla yaptığını belirtirken ikisini bir arada götürmenin zor olduğunu açıkladı.