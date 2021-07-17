Evde Kupa Bardak ile Bıçak Bileme Yöntemleri

Evde kupa bardak ile bıçak bileme işlemine başlamak için yapılması önerilen ilk işlem kesme tahtasının üzerine tam oturan ve kulbu sağlam olan bir kupa seçmek olacaktır. Kulbun sağlam olmasına özellikle dikkat edilmesi tavsiye edilirken narin bir kulbun yapılacak olan işlem sırasında kırılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Seramik kupa ele alınıp ters çevrildikten sonra baş aşağı bir şekilde durmalıdır. Kupanın alt tabanında açık kalan seramik kısma bıçak, 45 derecelik bir açı ile yerleştirilir ve hem kupa hem de bıçak sapı sıkı bir şekilde tutulur. Yapılan işlem sırasında dikkatli olunması tavsiye edilmelidir ve masat kullanıyormuş gibi 45 derecelik açı ile bıçak dilenmeye başlanır. Başlanan yüzeye 3 kez işlem tekrarlanır ve ilk başlanan yüzeye de aynı işlem uygulanır. Fakat bu kez iki kere tekrar edilir diğer yüzeye de aynı işlem yapılması ardından 3-4 kez daha tekrar edilir ve bıçak bilenmiş hale getirilir.

Yapılacak olan her bir yüzey için 3 kere sonrasında 2, 2,1,1 şeklinde devam etmek tavsiye edilmelidir ve bıçak kullanılmadan önce nemli bir bez ile temizlenmelidir. Bunun yanı sıra bıçak bileme işleme sırasında oluşan karbon tabakası da bu şekilde temizlenmiş olacaktır.

Yapılan işlemler ardından bıçak eskisinden daha sağlıklı ve daha keskin hale getirilir ve bu işlemlerin yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken nokta ise bıçağın iki yönüne eşit sayıda aynı basınç ve aynı açıda yaklaşmak olacaktır. Bu noktaya oldukça dikkat edilmesi gerekir çünkü aksi bir durumda bıçağın yamulması ile karşı karşıya kalınabilir ve bu da kesilen ürünlerin yamuk olmasına neden olarak gösterilebilir.

Diğer taraftan kupa ile bıçak bilemek bıçağı bilemenin en iyi yöntemi değildir. Mümkünse profesyonel bir bıçak bileme aleti alınması önerilir fakat bu yöntem de acil durumlarda işe yaramaktadır ve pratik bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.