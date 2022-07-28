Cebinde Garanti Bankası Kartı Olan Kişilere Duyuruldu, Banka Bu Kişilere Şubesiz 40.000 TL Ödeyecek

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu, yeni kampanyası ile umut oldu. Garanti Bankası, kendi banka hesabı üzerinde olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada şubesiz olarak 40000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak sadece bireysel müşterileri için verilecek ve onaylanan kredide istediğiniz zaman aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerden bazı kredi şartları istenmektedir.

Garanti Bankası kredi şartları

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların, aşağıdaki şartlara uygun olması gerekiyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 18 yaşından büyük olması ve TC kimlik kimlik numarası olması gerekmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların daha önce bankalar üzerinde çalışmış olan kredi ve kredi kartı ödemeleri sonucu oluşan kredi puanı 1500 ve üzerinde olması isteniyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi almak için mobil uygulama kullanması ve internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir.

Bankalardan, icralık olan ve avukatlık olan vatandaşlar, maalesef kredi onayı alamazlar.

Emekli olan kişiler emekli maaşları hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek için bankadan emekli maaş alması şartıyla kredi onay alabilir.

Garanti Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişi sigortalı olarak çalışıyorsa, son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubesinden banka internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, özellikle internet bankacılığı üzerinden kullanacak olan kredilerde daha uygun faizlerle krediler verileceği açıklandı.