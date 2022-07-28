TC kimlik numarasına 29-30 Temmuz Tarihinde 17.000 TL Ödeme Yatıyor, Başvurular Bugünden Başladı

Tc kimlik numarası üzerinden 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Finansbank, bu kampanyayı kendi resmi internet sitesi üzerinden açıklayarak, başvuruları almaya başladı. QNB Finansbank kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeye kadar ödemeler yapılarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru, son parasından kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 17000 TL ödeme almaları durumunda düşük faiz oranlarından da yararlanacaktır. ,

QNB FİNANSBANK KREDİ

Tc kimlik numarası üzerinden 17000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, banka şubelerine gitmeden işlemlerini SMS atarak yapabiliyor. Yalnız kredi kullanacak olan kişiler başvuru yapmadan önce banka kredi politikalarına uygun olup olmadıklarını bilmesi gerekiyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli 17000 TL kredi hemen verilmektedir. Başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek olan Finansbank kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler için kredi imkanı sağlamaktadır.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan hemen nekadar kredi onay aldığınızı 5 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. 50 30 numarasına atılan mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın Finansbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz, masrafsız ve kefilsiz olan bu krediyi kullanabilir.

Banka hesabınız varsa ve banka şubelerine gidecek zamanınız yok ise başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilir ve onaylanan tutar yine şubelere gitmeden hesabınıza yatırabilirsiniz. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerinde banka kredi puanı yüksek olması istenmektedir.