Cebinde Bankamatik Kartı Olanların Hesaplarına 75000 TL Ödeme Yapıldı! TC Kimlik Numarası Olan Alıyor!

Cebinde bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecekleri 75.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyorlar. Tc kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek banka kredi skoru uygun olan kişiler uygun faiz oranlarından yararlanarak 90 gün ertelemeli kredi başvurusunda bulunabilecek.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılan başvuru sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara, Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyasına hemen katılabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden yapılacak olan kredi başvurusunda, banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz. 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank, SMS kredi servisine başvuru yapmış olursunuz. Akbank hesabı olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise bankanın SMS Kredi servisi olan Cebimde Kredi Kampanyasına katılabiliyor. Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi başvurusunun haricinde ihtiyaç kredisine, ayrıca banka şubelerine gitmeden de yapabiliyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden sizlerde kredi başvurusunda bulunabilecek ve 75000 TL'ye kadar onay alıp almadığınızı hemen göreceksiniz.

75000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşlarını DenizBank şubelerine taşıyarak, en yakın banka şubesi üzerinden kredi başvurusu yapmasıyla birlikte banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabilmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu kredileri istedikleri zaman banka şubeleri üzerinden veya kullanıyorlar ise internet bankacılığı üzerinden kullanabilecektir. En düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere bankalar hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.