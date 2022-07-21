Emekliye 20.000 TL ve üzerinde ödeme için düğmeye basıldı! Düşük faizli emekli kredisi kullandırılacak

Emekli olan vatandaşlar, 20000 TL ve üzerinde ödeme almak istiyorlarsa, düşük faizli Emekli Kredisi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, 20000 TL ve üzerinde ödeme alacak olan vatandaşlar, emekli kredisi kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada DenizBank ve Akbank, önayak olmaktadır.

Denizbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek de işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Denizbank ve Akbank şubelerine giderek kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri bu nakit kampanyasına katılabilir.

Denizbank ve Akbank üzerinden emekliye 20000 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar sadece 20000 TL değil daha yüksek limitlerde sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden de yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 2 bankanın da kendine özel olarak hazırlamış olduğu SMS kredi kampanyalarına katılabilir ve yüksek limitli kredi onayları alabilirsiniz.

Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredi başvurusu yaparken, Kredim yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına gönderirseniz, DenizBank Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmış olursunuz.