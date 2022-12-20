Cebinde Akbank hesabı ve kartı olan kişilere banka 50.000 TL'ye kadar hızlı Kredi ödeyecek

Akbank'ın başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi duyurusunda özellikle kendi banka müşterilerine 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesini oturdukları yerden yapacakları bir kampanya hazırladı. Akbank hızlı Kredi kampanyasına katılarak banka şubelerine gitmeden de ve kefil vermeden evrak göstermeden Kredi kullanabilecek ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda şubelere gitmeden yapacakları tüm işlemlerde nakit kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak da ödenmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve 50.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda 1.96 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank tek tuşla ihtiyaç kredisi kampanyası

Akbank'ın hızlı Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için Cep telefonunuz üzerinden SMS atabilirsiniz. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına yollamanız gerekmektedir. Kredi başvuru sonucu sizlere hızlı bir şekilde ödenecek ve SMS ile hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere gönderilecektir.

Banka müşterisi olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank müşterisi olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve hızlı bir şekilde bankadan kredi imkânından faydalanmaları durumunda ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda 50.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak Kredi ödeme tablosu oluşturulurken başvuruları ayrıca internet sitesi ve banka şubeleri üzerinden de kolay bir şekilde yapabilirsiniz...