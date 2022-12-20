Vakıfbank aralık ayı içerisinde emekli promosyon ücretlerini değiştirdiğini açıkladı!

Vakıfbank kendi Bankası'ndan emekli maaşı alan veya emekli maaşını kendi bankasına taşıyacak olan vatandaşlar için aralık ayı emekli promosyon ücretlerini duyurdu. Kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank Aralık ayında yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte emeklilere müjdeli haber verdi. Emekli maaşınızı 3 yıl boyunca eğer Vakıfbank üzerinden Almak istiyorsanız bu bankanın sizler için yapmış olduğu emekli promosyon kampanyasına katılabilirsiniz.

Emeklilerin son zamanlarda merak ettiği konuların başında gelen promosyon ödemeleri her banka tarafından yükselmeye devam ediyor. 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla özellikle özel bankalar tarafından başlatılan ve yüksek ödemeler verilen bu promosyonlarda kamu bankaları da emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinde tutmak için kampanyalar yapmaya devam ediyor.

Emekli promosyonları ücretlerinde yaşanan artış emeklilere müjdeli haber olarak verildi

Emekli promosyon ücretlerinde yapılan bu artışlar emekli maaşı sahiplerine bankalardan maaş almaları durumunda ve 3 yıl boyunca maaş alma sözü vermeleri durumunda ödenmektedir.

Vakıfbank yapmış olduğu son kampanyada 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3.000 TL'ye kadar emekli promosyonu ödemesi vereceğini açıkladı. 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar ise ₺5.000'ye kadar emekli promosyonu alabilecek.

3500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alıyorsanız 3 yıl boyunca Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alma sözü vermeniz durumunda 3.500 TL ödeme alabilirsiniz. 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar ise 4.500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilmektedir.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek maaş müşterisi olmak istediğinizi belirterek hem promosyonlardan faydalanabilir hem de VakıfBank'ın emekliler için yapmış olduğu tüm kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz.