Son Dakika: Emekli Maaşı Alanların Hesaplarına 20.000 TL Ödeme Yapılacak: 3 Banka Birleşti

Emekli maaşı alan vatandaşların hesaplarına 20000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan üç bankadan kredi duyurusu paylaşıldı. Akşam saatlerinde paylaşılan bu, Nakit kampanyasında 20000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatıracakları ödemelerle birlikte kredi kullanabileceği haberi geldi. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası Akbank ve Ziraat Bankası üzerinden almanız durumunda, sizlerde 20000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilecek ve 36 ay vadeli kredilerden faydalanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bu banka düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasından 7-24, 20000 TL alabilirsiniz.

Akbank

Akbank hesabı olan emeklilerin hesaplarına 20000 TL ödeme alabilmeleri için Akbank Direkt uygulaması üzerinden internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak başvuru yapması istenmektedir. Banka internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız 20000 TL, başvurular sonrasında sizlerde emekli maaşınıza 20000 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelmesinde birlikte bu banka 20000 TL gelir belgesiz kredi ödemesi yapacağını internet sitesi üzerinden açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya en yakın banka şubesine giderek emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyor olmanız durumunda, Ziraat Bankası, sizlere 20000 TL ödeme yapacak.