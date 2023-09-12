Çaykur yaz başında başlayan çay zammına bu sabah saatlerinde dördüncüsünü ekledi. İlk kez 8 Haziran tarihinde %43 aralığında uygulanan çay zammı 14 Temmuz tarihinde %9,8 oranı ile yükseldi. 15 Ağustos tarihinde son kez %5 oranında zam uygulayan Çaykur bu sabah saatlerinde %15 oranında yeni bir zam yaptığını duyurdu.

ÇAY FİYATLARI SON 3 AYDA NE KADAR ZAMLANDI? 1 KİLO ÇAY FİYATI…

Çaykur'un popüler markası Tiryaki Haziran ayı başında uygulanan zam ile 97,8 TL'den 141,5 TL'ye satışa çıkmıştı. Bu sabah saatlerinde uygulanan %15'lik zam ile 1 kilo Tiryaki çayın fiyatı 187,1 TL oldu.

Çaykur bu son hamlesi ile 90 günde 97 TL olan bir kilo çayı 187 TL'ye çıkarmış oldu. 3 ay üst üste uygulanan bu zamlar ile fiyatlar %90'ın üzerine ulaştı.

ÇAYA HER AY YÜZDE 10 ZAM GELEBİLİR!

Çaykur tarafından paylaşılan zam haberi sonrası sektör temsilcileri konu ile ilgili bir haber daha paylaştı. Piyasalarda başlayan artan maliyetlerden kaynaklı olarak zarara düşmemek için böyle bir hamle yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadeye yer verildi: “Zam yapılmasaydı hem Çaykur hem özel sektör zarar edecekti. Seçimlere kadar hiç zam yapılmaması piyasayı zora soktu. Artan maliyetler nedeniyle zarar edilmemesi için sene sonuna kadar her ay %10 zam beklentisi oluştu.”

YIL SONUNDA 1 KİLO ÇAY KAÇ TL OLACAK?

Sektör temsilcilerinin ifade ettiğine göre Eylül ayı itibari ile başlayan %15'lik zam Ekim, Kasım ve Aralık aylarında %10 şeklinde devam edecek. Bu durum çay fiyatlarını yıl sonuna kadar 300 TL'ye kadar ulaştırmış olacak.