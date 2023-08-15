Zam dalgası, her alanda etkisini hissediyor. Temel gıda maddelerine gelen zamlar, vatandaşları ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, yapılan zamlar nedeniyle temel ihtiyaçlarına bile ulaşmakta zorlanıyor. Bugün, vatandaşların moralini bozacak bir zam haberi daha geldi. Çay fiyatlarına ÇAYKUR tarafından zam yapıldığı açıklandı.

Çay, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Çay, özellikle sabah kahvaltısında bol bol tüketiliyor. Gün içerisinde rahatlamak isteyenler de sık sık çay içiyor. Ancak çaya yapılan zamlar, vatandaşların çay keyfini de elinden alacak gibi görünüyor. Çaya, üç ay içerisinde üç defa zam yapıldı. ÇAYKUR, çay fiyatını %4,5 oranında artırdı.

HAZİRAN’DAN BU YANA ÜÇÜNCÜ ZAM

Son zamanlarda fiyatı en fazla artan ürünler arasında çay yer alıyor. Marketlerde, çayların etiketleri sürekli değişiyor. Tüketiciler, bir kere aldıkları fiyattan bir daha çay alma fırsatı bulamıyor.

Çaya Haziran ayından beri üç defa zam yapıldı. Bugün gelen habere göre zam oranı yüzde 4,5 olarak belirtildi. Haziran’dan bugüne kadar yapılan zam tutarı ise %63,6 olarak ifade edildi.

İLK ZAM HABERİ 8 HAZİRAN’DA GELDİ

Ardı arkası kesilmeyecek zam haberlerinin ilki 8 Haziran tarihinde geldi. Bu tarihte çaya %43 oranında zam yapıldı. Bu zammın ardından ikinci zam haberi 14 Temmuz tarihinde geldi. Bu tarihte çayın fiyatı %9,5 oranında arttı. Son zam haberi ise bugün geldi. Zam oranının %4,5 olduğu açıklandı. 8 Haziran’dan bu yana yapılan zam oranı %63,6 oldu.

Zamlar, aylara bölünerek uygulanıyor. Sektör temsilcileri, bu durumun daha önce söz konusu olmadığını belirtiyor. Sektör temsilcileri, çay zamlarının Eylül ayında da devam edeceğini söyledi. Eylül ayında çaya yapılacak zam tutarının %15 olduğu iddia edildi. Zamlar devam ederse çayın fiyatı geçen yıla göre ciddi anlamda artacak. Vatandaşlar, zamların durmasını istiyor.