Cathay Pacific, Hong Kong'a Daha Fazla Uçak Getiriyor

Yolcu sayısında yüzde 98'lik bir düşüşe yol açan katı karantina kurallarıyla hırpalanan Cathay Pacific Airways, kısıtlamalar hafifledikçe Hong Kong'un merkez statüsünü yeniden inşa etmek için daha fazla uçağı geri getirmeye hazırlanıyor, havayolu şirketinin CEO'su söyledi.

Cathay İcra Kurulu Başkanı Augustus Tang, Doha'da bir havayolu endüstrisi toplantısının oturum aralarında Reuters'e verdiği demeçte, "Yolcu filomuzun yaklaşık üçte biri hala çölde park halinde ve kullanılmıyor" dedi. Kademeli olarak eğrinin önüne geçmeleri için hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

Rakip Singapur Havayolları, Singapur'un karantina kurallarının hafifletilmesinden bu yana talepte bir artış gördü. Mayıs ayında COVID-19 öncesi kapasitesinin yüzde 61'ine geri döndü ve pandeminin başlamasından bu yana en iyi ayında koltukların yüzde 78,2'sini doldurdu.

Buna karşılık Cathay, Mayıs ayında COVID öncesi kapasitesinin yalnızca yüzde dördünü işletti ve koltuklarının yüzde 60,5'ini doldurdu.

Yolcu uçuşlarında mürettebat üyelerinin Çin anakarası dışındaki varış noktalarına uçtuktan sonra üç gün boyunca bir otelde karantinaya alma ihtiyacı, potansiyel transit yolcular sunmak için az sayıda frekansa sahip olduğu anlamına geliyor.

Hong Kong'a giden yolcular da varışta bir haftalık otel karantinasıyla karşı karşıya kalıyor ve bu da talebi sınırlıyor.

Tang, Hong Kong'un bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de dahil olmak üzere destinasyonlardan gelen yolcular için üç hafta kadar yüksek olan gerekli karantina süresini kademeli olarak azaltmasının cesaret verici olduğunu söyledi .

"Doğru yönde ilerliyor ve ivme toplanıyor ve bu nedenle bu açılımın daha fazlasını göreceğimiz konusunda oldukça iyimseriz" dedi.

Cathay, yıl başında 30'dan şu anda faaliyete geçen 45 yolcu varış noktasına sahip ve talebin artmasıyla yıl sonuna kadar 70'e kadar uçuş yapmayı planladığını söyledi. Bu, pandemiden önce işlettiği 108 yolcu destinasyonuyla karşılaştırılıyor.