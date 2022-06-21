Hong Kong'un İkonik yüzen Restoranı Güney Çin Denizi'nde Battı

Ana şirketi, bir zamanlar ünlü ama mali açıdan zor bir Hong Kong turistik cazibe merkezi olan Jumbo yüzen restoranının, şehirden çekildikten sonra Güney Çin Denizi'nde battığını söyledi.

Aberdeen Restaurant Enterprises Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pazar günü "olumsuz koşullarla karşılaştıktan" ve su almaya başladıktan sonra Paracel Adaları yakınında alabora oldu.

Olay yerindeki su derinliğinin bin metrenin üzerinde olması, kurtarma çalışmalarını son derece zorlaştırıyor” dedi.

Şirket, "olaydan dolayı çok üzgün olduğunu" ancak mürettebattan kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Geziden önce yüzen restoranı denetlemek ve gemiye istifleme yapmak için deniz mühendislerinin işe alındığı ve "ilgili tüm onayların" alındığı belirtildi.

Restoran, neredeyse on yıllık mali sıkıntıların ardından bardağı taşıran son damla olarak COVID-19 pandemisini göstererek Mart 2020'de kapandı.

Operatör Melco International Development geçen ay, işletmenin 2013'ten bu yana kârlı olmadığını ve kümülatif kayıpların 100 milyon Hong Kong dolarını (12.7 milyon $) aştığını söyledi.

Melco, her yıl hala milyonlarca bakım ücretine mal oluyordu ve yaklaşık bir düzine işletme ve kuruluş, ücretsiz olarak devralma davetini reddetti.

Geçen ay, Haziran ayındaki lisansının sona ermesinden önce Jumbo'nun Hong Kong'dan ayrılacağını ve açıklanmayan bir yerde yeni bir operatörü bekleyeceğini duyurdu.

Restoran, yaklaşık yarım yüzyıldır oturduğu güney Hong Kong Adası tayfun sığınağından geçen Salı öğleden kısa bir süre önce yola çıktı.

1976'da kumarhane kralı Stanley Ho tarafından açılan, görkemli günlerinde lüksün yüksekliğini somutlaştırdı ve bildirildiğine göre 30 milyon Hong Kong dolarından (3,8 milyon dolar) fazlaya mal oldu.

Çin imparatorluk sarayı gibi tasarlanan ve bir zamanlar mutlaka görülmesi gereken bir simge yapı olarak kabul edilen restoran, Kraliçe II. Elizabeth'ten Tom Cruise'a ziyaretçileri çekti.

Ölümcül küresel bir salgın hakkında Steven Soderbergh'in “Contagion” filmi de dahil olmak üzere birçok filmde yer aldı.

Jumbo'nun Hong Kong'dan ayrılması, birçok Hong Kong sakininde pişmanlık ve nostaljiyle karşılandı.

Bazı çevrimiçi yorumcular, Hong Kong'un geleceği için bir metafor olarak kömür grisi bir okyanusta ufka doğru seyreden yüzen sarayın resimlerini anlattılar.

Şehir, sert pandemi kısıtlamalarının uluslararası bir merkez olma statüsünü riske attığını görürken, Pekin tarafından uygulanan bir ulusal güvenlik yasası muhalefeti bastırarak Hong Kong'u Çin'in otoriter imajında ​​yeniden şekillendirdi.