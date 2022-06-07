Çarşamba Günü Hesaplarınızı Kontrol Ederek 15.000 TL Ödeme Alacağınızı Görebilirsiniz

Para ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz tüketici kredilerinde yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 15 bin TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak vatandaşlara hizmet verecek olan Finansbank, yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte kişilere SMS ile başvuru yapma imkanı sunmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda kredi onayı alabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabına yatırabilecek.

Finansbank yapmış olduğu açıklama sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını, şubeler üzerinden alması durumunda sadece kimlikleriyle birlikte banka şubeleri'ne gelmelerinin yeterli olacağını söyledi. Size en yakın Finansbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte gişe personeli yardımı ile veya bankanın Bireysel müşteri temsilcisi üzerinden sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu eksiksiz doldurarak kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilecek onayı almanız durumunda parayı hemen aynı dakika içerisinde gişeden çekeceksiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek TC kimlik numaralarını yazmaları ve bu numarayı 50 30, SMS Kredi Servisi numarasına göndermeleri gerekmektedir. 11 haneli TC kimlik numaranızı yazdıktan hemen sonra sizlere sonuç verilecek, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz.

50 30 numarasına SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, haliyle ihtiyaçları olması durumunda kredilerini hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek ve bankanın mobil uygulamasını kullanması durumunda da şubelere gitmeden, krediyi kendi hesabına yatırabilecek'tir. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya, istediğiniz zaman katılabilir, banka kredi puanınız 1500 ve üzerinde ise bankanın, güncel ve düşük faiz oranlarından yararlanarak kredilerinden yararlanabilirsiniz. Yüksek limitli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı yüksek olması durumunda işlem yapabilmektedir. 50000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki kredilerde sadece 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturma imkanı sunmaktadır.