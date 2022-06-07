Fiji, Rus Oligarkına Ait Olduğu İddia Edilen Yatı ABD'ye Devretti

Fiji'deki bir mahkeme, yaptırım uygulanmış bir Rus oligarkına ait olduğu iddia edilen bir süperyat uzun bir mahkeme sürecinin ardından ABD makamlarına teslim etti.

Washington'un yaptırım uygulanan Rus milyarder Süleyman Kerimov ile bağlantılı olduğunu söylediği 300 milyon dolarlık Amadea yatına, ABD'nin talebi üzerine Nisan ayında Pasifik adasına vardığında ele geçirildi. Hareket, ABD yetkilileri ve diğer ülkelerin nüfuzlu Ruslara, özellikle de yatlar da dahil olmak üzere lüks varlıklara el koyarak yaptırımları uygulamaya yönelik daha geniş bir baskısının ortasında geldi.

Amadea'ya el konulması , yatın kayıtlı sahibi Millemarin Investments'ın gecikme talep etmesi üzerine Fiji mahkemelerinde ertelendi. Ancak Salı günü, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Baş Yargıç Kamal Kumar bu başvuruyu reddetti.

Savcılık Direktörü Christopher Pryde, hakimin kararının, ABD Adalet Bakanlığı'nın tekneye el koyma emrinin kabul edildiği anlamına geldiğini söyledi.

Pryde yaptığı açıklamada, "Karar, Fiji'nin uluslararası karşılıklı yardım taleplerine ve Fiji'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı gösterme taahhüdünü kabul ediyor" dedi.

“Mahkeme ABD emrinin geçerliliğini kabul etti ve kara para aklama ve mülkiyetle ilgili konuların orijinal yargı yetkisi mahkemesinde, bu durumda ABD Kolombiya Bölge Mahkemesinde karara bağlanması gerektiğini kabul etti” diye ekledi. Amadea ABD makamlarına teslim edildi ve şimdi Fiji'den ayrılacak."

ABD, 2014 ve 2018'de Kerimov'a kara para aklama dahil görevi kötüye kullanma suçundan yaptırım uygulamıştı. O zamandan beri, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok ülke ve Avrupa Birliği tarafından daha fazla yaptırıma uğradı.

ABD Adalet Bakanlığı, Kerimov'u "Rus hükümetinden yolsuzluk ve onun dünya çapındaki habis faaliyetleri yoluyla çıkar sağlayan bir grup Rus oligarkının parçası" olarak nitelendirdi.

Mart ayında bakanlık , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmak amacıyla Rus oligarklarının mali durumunu zorlamak için özellikle yatlara ve diğer lüks varlıklara el koymayı amaçlayan KleptoCapture görev gücünü başlattı.

ABD Başkanı Joe Biden daha sonra Kongre'den kendisine el konulan Rus varlıklarının gelirlerini Ukrayna'nın yararına kullanma yetkisi vermesini istedi ; bu, böyle bir hareketin yasallığı ve oluşturacağı emsal konusunda bir iç yönetim tartışmasını başlattığı bildirilen alışılmışın dışında bir yaklaşım.