Cansu Dere’den İddialı Poz!

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Asya karakteri ile sevenlerinden büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşıma imzasını atarak çok konuşulacak bir pozu hayranları karşısına çıkardı.

Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Cansu Dere, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yetenekli oyuncu Cansu Dere sene içerisinde yalnızca 4 defa yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti ve pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Genç ve güzel oyuncu Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley Watson ile poz verdi ve ikilinin fotoğrafı beğeni topladı.

Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley Watson’ın dövme kaplı vücudu ve uzun boyu bir eskrim sporcusu yerine daha çok bir mankene benzetilirken Cansu Dere de güzelliği ile büyüledi. Her sayısında farklı bir temaya odaklanan ve senede 4 defa yayınlanan derginin tema konusu ise kusursuzluk olarak belirlendi. Beraber objektif karşısına geçen ikili kusursuzluğu sembolize etti ve çekilen fotoğraflar ünlü oyuncu Cansu Dere'nin sevenlerinden beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptığı fotoğrafın altına Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç gibi ünlü isimler de çeşitli yorumlarda bulundu. Ünlü oyuncunun bazı takipçileri ise esprili yorumlarda bulundu ve Sadakatsiz isimli dizideki partneri olan Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakterini hatırlattı. “Volkan görmesin” şeklinde yorum yazan ünlü oyuncunun esprili takipçileri çok sayıda beğeni aldı. Bugüne kadar sosyal medyayı çok aktif olarak kullanmayı tercih etmeyen ve özel hayatı ile gündem olmayı da sevmeyen ünlü isim Cansu Dere, sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu son paylaşımı ile dikkat çekti.