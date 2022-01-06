4 Yeni Dizi Ekranlarda Yer Alacak

Kısa süre içerisinde seyirci kitlesi, 4 yeni proje ile tanışacak ve izlenme oranlarında dengeler değişecek. Oldukça iddialı ve güçlü oyuncu kadrosu ile gündeme gelen Süslü Korkuluk, Oğlum, Baba ve Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizileri projeleri ekranlara ilk bölümünü getirmesi ile reyting oranlarında dengeleri değiştirecek. Dizi hayranları da yapılan bu açıklama sonrasında çok heyecanlandı ve yaşanacak olan gelişmeleri merak etti. Yakında 4 yeni dizinin ekranlara verilecek olması magazin gündeminin üst sıralarında da yer aldı ve projelerin ilk bölümlerinin yayın tarihi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi.

Oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü hikayesi ile de dikkatleri üzerine toplayan Baba isimli televizyon dizisi projesinin Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Kadroda Haluk Bilginer ve Ayda Aksel gibi iki usta oyuncunun yer alacağı öğrenilirken dizinin yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak’ın gerçekleştireceği belirtildi. Bunun yanı sıra Baba dizisinde rol alacak bir diğer iddialı oyuncunun adı da Tolga Sarıtaş olarak açıklandı.

Dizide bir ailenin dramatik hikayesinin anlatılacağı ifade edilirken kadroda son dönemin parlak genç oyuncuların yer alması da seyirci kitlesinden ilgi topladı. Projenin Gökhan Horzum tarafından kaleme alınacağı öğrenilirken Özge Yağız, Taner Rumeli, Deniz Hamzaoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Bihter Dinçel, Damlasu İkizoğlu, Hakan Kurtaş ve Özge Özacar gibi önemli isimler de bulunuyor.

Bir diğer merak edilen dizi ise ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolde bulunduğu Süslü Korkuluk isimli televizyon dizisi projesi olarak görüldü. Proje yayın hayatına başlamadan önce gündemi alt üst etti ve projenin TV8 ekranlarında yayınlanacağı öğrenildi. Dizinin yönetmeninin ise Hercai, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi yapımlara imzasını atan Cem Karcı olduğu açıklandı. Dizinin kadın başrol oyuncusu ise henüz belli olmadı fakat Hafsanur Sancaktutan ile Alina Boz'un ismi düşünülüyor.