Cansu Dere Sadakatsiz ile Sosyal Medyada Öne Çıktı!

Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Sadakatsiz, ekranlara getirilen yeni bölümü ile her zamanki gibi çok izlendi ve beğeni topladı. Yapımcılığını Mednova ile Medyapım’ın üstlendiği proje, ekranlara getirilen her yeni bölümü ile seyirci kitlesinin ilgisini çekiyor. Önceki akşamda yeni bölümünü hayranları ile buluşturan yapım, 6 Ekim tarihinde televizyon ekranlarına damgasını vurdu.

Başarısı ile sosyal medyayı sallayan başarılı dizi Sadakatsiz, ekranlara getirilen 33. yeni bölümü ile AB kategorisinde gün birinciliği elde etti. Bunun yanı sıra, ABC1 ve tüm kişiler gruplarında da ikinci sırada yer alan başarılı dizi, sosyal medyada da adından söz ettirdi. Oyuncu kadrosu gibi hikayesi ile de beğeni toplayan Sadakatsiz isimli başarılı dizi, ilgi görmeye devam ediyor.

İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen başarılı dizi Sadakatsiz, yüksek reyting oranları almasının yanı sıra sosyal medyayı da sallamayı başardı. Ekranlara getirildiği gecede en çok konuşulanlar arasında üst sırada bulunan proje, heyecanlı bir bölüm yayınladı. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere ise sergilediği oyunculuk performansı ve güzelliği ile tüm övgüleri üzerinde topladı ve başarısı ile hayran bıraktı. Dizi, 6 Ekim akşamında seyirci kitlesi ile buluşturduğu yeni bölümde yaklaşık olarak 2 milyon erişimi sosyal medyada elde etmiş oldu.

Oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Cansu Dere, Berkay Ateş, Özge Özder, Ali İl, Yeliz Kuvancı, Nazlı Bulum, Emir Taro Tekin, Gözde Seda Altuner, Utlunur Lafçı, Alp Akar, Dora Dalgıç ve Doğan Can Sarıkaya gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu dizi, her yeni bölümü ile adından söz ettiriyor. Çarşamba akşamında yeni bölümü ile tekrardan televizyon ekranlarına getirilerek seyirci kitlesi ile buluşacak olan dizi, sahneleri ile merak konusu oldu.