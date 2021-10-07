Erkan Petekkaya’nın Dizisinden 2. Kötü Haber!

Yeni sezonda Star Tv ekranlarında seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklar yapan Suçlu dizisi hakkında yeni bilgiler öğrenildi. Oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan yeni yapım için büyük umutlar besleniyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken proje ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Dizi hakkında ilk bölüm bilgilerine de ulaşılmış ve projenin Suçlu ismi ile yayınlanacağı merak edilmişti.

Dizinin hazırlıklarının 03 Medya tarafından yapıldığı öğrenilmiş ve ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaşma yapılması dikkat çeken bir gelişme olarak görülmüştü. Daha sonra kadın başrol oyuncusu da kesinlik kazandı ve Benim Adım Melen dizisinde rol alan Nehir Erdoğan ile anlaşma yapıldı.

Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun Suçlu isimli dizide rol alması ünlü isimlerin hayranlarını mutlu etti. Fakat dizi hakkında edinilen son bilgi ise kafa karışıklığı yaşanmasına sebep oldu ve bir değişiklik yaşandığı öğrenildi.

Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak olan dizide bir isim değişikliğinin yapıldığı öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan projenin isminin “Sana Söz” olarak değiştirildiği öğrenildi.

Dizi hikayesinin bir cinayet davasının etrafında gelişeceği biliniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyordu. Ömer isimli bir emniyet amiri karakterini canlandıracak olan yetenekli oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez farklı bir rol ile hayranları karşısına çıkacak. Erkan Petekkaya’nın yanı sıra sevilen oyuncu Nehir Erdoğan ise Elif isimli bir karaktere hayat verecek. Nehir Erdoğan, bir televizyon programı sunucusu olarak Sana Söz isimli dizide rol alacak.

Farklı hikayesi ile dikkat çeken yeni dizinin oyuncu kadrosuna bir oyuncunun dahil olduğu da öğrenildi. Serkan Altunorak isimli başarılı oyuncunun Elif karakterinin eşine hayat vereceği dikkat çekici bir gelişme olarak öğrenildi. Avukat Erdem karakterine hayat verecek olan yetenekli oyuncu Serkan Altunorak, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.