Caner Cindoruk Bu Defa Tiyatro Sahnesinde Yer Alacak

İki sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinde etkileyici bir oyunculuk performansı ortaya koyan ünlü oyuncu Caner Cindoruk Volkan isimli karakter ile hayranları karşısına çıkıyor. Sergilediği performansın yanı sıra canlandırdığı karakterin özellikleri sebebiyle bazı zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk, bu defa bir tiyatro sahnesinde yer alacak.

Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinde Asya isimli eşini aldatan ve bu sebeple evliliğini bitirmek zorunda kalan Volkan karakteri davranışları ile çok sayıda tepki topluyordu. Volkan, Cansu Dere tarafından hayat verilen eski eşi olan Asya ile tekrardan bir araya gelme çabası içerisinde bulunmuş ve boşanmanın yükünü taşıyamamışıtı. Oğlu ve hayatındaki kadınlar ile yaşadıkları seyirci kitlesinin de zaman zaman kendisine tepki vermesine sebep oluyordu.

Ünlü oyuncunun “Yeni Bir Şarkı” isimli oyun ile tiyatro sahnesinde hayranları ile bir araya geleceği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi. Caner Cindoruk, Yeni Bir Şarkı isimli tiyatro oyununda başarılı isim Melis Birkan ile beraber sahne alacak. Trump Sahne’de 19 Ocak çarşamba gününde saat 20.30’da tiyatro severler ile buluşacak olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Tiyatro oyunu hakkında dikkat çeken bir diğer nokta ise yetenekli oyuncu Caner Cindoruk’un tıpkı Sadakatsiz dizisindeki gibi boşanmış bir erkek karaktere hayat verecek olması olarak görüldü. Konusu ile dikkat çeken Yeni Bir Şarkı isimli tiyatro oyunu, uzun bir evlilikten sonra ayrılan çiftin hayatını anlatacak. Ayrılmalarından 4 sene sonra buluşmaları ve yaşadıklarını gözden geçirmeleri ile ilgi çekecek olan çift, kadın özgürleşme hareketinin de güçlü izlerini içerisinde barındırmaktadır. Yeni Bir Şarkı oyununun geçtiğimiz sene de sahnelendiği bilinirken oyun biletlerinin ise kısa sürede tükendiği açıklanmıştı.