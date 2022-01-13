Anıl Altan’ın Şapkası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile mutlu bir evlilik yaşayan yetenekli oyuncu Anıl Altan uzun bir ara sonrasında ekranlara geri dönme kararı almıştı. Kariyer hayatına vermiş olduğu ara ardından Fox Tv ekranlarında Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Anıl Altan, bu haber ile hayranlarını çok sevindirmişti. İkiz kızları olan ünlü oyuncu rol aldığı dizinin yanı sıra sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile de gündemde yer alıyor ve adından söz ettiriyor.

Güneşin Kızları, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Arka Sıradakiler gibi çok sayıda başarılı yapım ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Anıl Altan, son olarak 2018 senesinde ekranlarda yer alan Çember isimli proje ile de oyunculuk performansı sergilemişti.

Sonunda televizyon ekranlarına geri dönen ünlü oyuncu, Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesinde yer almaya başladı ve Ayaz karakteri ile ekranlara geri döndü. Çember dizisi ardından setlerde yer almayan ünlü oyuncu 4 yıllık bir ara sonrasında hayranları ile buluşma kararı aldı. Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi birbirinden başarılı iki usta oyuncunun başrolde bulunduğu romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam’a katılan Anıl Altan, Ayaz karakteri ile dizide yer alıyor.

Meslektaşı Pelin Akil ile evli olan ve sıklıkla sosyal medya paylaşımları gerçekleştiren başarılı oyuncu Anıl Altan, Lina ve Alim isimli ikiz kızlarının da fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanıyor. Setlere ara verdiği sırada kızları ile ilgilenmeye tercih eden ünlü oyuncu çocukları ile beraber çekildiği eğlenceli videoları hayranlarının beğenisine sunuyordu. Sosyal medya hesabında geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ile hayranlarının ilgisini çekti ve sosyal medya kullanıcıları ise fotoğraftaki şapka seçimini yorumladı.