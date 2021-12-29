Can Yaman'dan Sandokan Paylaşımı

Bir süre önce İtalya'da yaşamaya başlayan başarılı oyuncu Can Yaman rol aldığı projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya'da çok sayıda anlaşmaya imza atan ünlü isim var gücüyle Sandokan isimli yapıma hazırlanarak da adından söz ettiriyor. Aylardır hem dövüş sanatının inceliklerini öğrenen hem de binicilik dersler alan yakışıklı oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ile dikkatleri üzerinde topladı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

İtalya'da sandokan isimli proje için hazırlıklarına devam eden başarılı oyuncu canlı Yaman'ın dizisinin çekimlerinin bu sene yapılmayacağı ve çekimlerin önümüzdeki seneye ertelendiği açıklanmıştı oyuncunun 2022 senesinin Şubat ayı itibariyle sandukanın modern versiyonu için sete çıkacağı da belirtildi hazırlıklara başlayan oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşan imza attı ve adından söz ettirdi.

Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu video ile takipçilerine ve hayranlarına bilgi paylaşımda bulunan ünlü oyuncu paylaşımı ile adından söz ettirdi. Video, ünlü oyuncunun sandokan ile dönüşünün muhteşem olacağını gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra ünlü ismin sosyal medya paylaşımından dizi için sıkı bir antrenman programı uyguladığı da anlaşıldı ve zaten fit olan vücudunun daha da geliştiği bilgisine ulaşıldı.

85’ten daha fazla ülkede büyük başarılara imza atan Sandokan isimli yapımın yeni bölümlerinde ünlü oyuncu Can Yaman İngilizce oynayacak ve adından söz ettirecek. Yetenekli oyuncu bu şekilde hem İngilizce hem de İtalyanca olmak üzere peş peşe iki dilde oyunculuk performansı sergileyecek ve hayranları karşısına çıkacak.

Dizideki rolü için son derece hazır görünen ünlü isim dövüş sanatının inceliklerini öğrendiğini açıkladı ve antrenman yaptığını, kılıcı kullandığını ve binicilik ve dövüş sanatları ile ilgilendiğini belirtmişti. Başarılı oyuncunun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımından da İtalyan ve Türk hayranlarının diziyi dört gözle beklediği şeklinde yorumlar gerçekleşti.