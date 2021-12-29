Aras Bulut İynemli Atatürk'ü Canlandıracak

Son olarak Çukur isimli televizyon dizisi projesinde izlediğimiz, yeni neslin başarılı oyuncuları arasında gösterilen Aras Bulut İynemli, Atatürk'e hayat vereceği yeni yapım için hazırlıklarını son hızda devam ettiriyor. Ünlü oyuncunun hazırlıkları devam eden bu büyük projesi hakkında detaylı bilgiler de ortaya çıktı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

İlk dizi projesi olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve son olarak da rol aldığı Çukur ile kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, bugünlerde hayatının en önemli rolüne hazırlanıyor ve seyircinin dikkatini çekiyor. Genç isim, yeni projesinde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verecek ve uzun süre boyunca adından söz ettirecek.

Yaklaşık olarak 1 ay önce ortaya çıkan proje haberi sonrasında yeni bilgiler de öğrenilmiş ve zaman geçtikçe detaylara ulaşılmıştı. Yeni projenin bir video olacağını gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı ve toplamda iki sezon halinde dizinin yayınlanacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra sezonların altışar bölümden oluşacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Diğer taraftan Aras Bulut iynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat vereceği dizi hakkında edinilen farklı bir habere göre de oyuncu kadrosunun Temmuz ayında sete çıkacağı açıklandı.

Lanistar Media imzalı olarak çekilecek olan projenin yönetmeninin Mehmet Ada Öztekin olacağı belirtilirken Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in daha önce bir filmde de birlikte çalıştığı belirtildi. 7. Koğuştaki Mucize isimli projede birlikte çalışan ikili çok başarılı bir işe imza atmıştı.

Yeni projenin Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus'ta yayınlanacağı da konu hakkında edinilen bilgiler arasında yer aldı ve dizinin Atatürk'ün hayatını anlatacağı öğrenildi. Oyuncu bir süre önce yapmış olduğu açıklamada Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmanın kendisine büyük bir onur verdiğini aktarmış ve çok heyecanlı olduğunu söylemişti.