Can Yaman'dan İtalya Kararı!

Türkiye'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesi ile hayatının adeta dönüm noktasını tecrübe eden ünlü oyuncu Can Yaman, o günden beri pek çok proje ile de adından söz ettiriyor.

Erkenci Kuş sonrasında çektiği diziler ve çeşitli projeler ile adından söz ettirmeyi başaran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip. İtalya'da gördüğü büyük ilgi üzerine bu ülkeye yerleşen ünlü isim hakkında yeni bir bilgi öğrenildi.

Başarılı oyuncu Can Yaman uzun bir zaman önce İtalya yerleşti ve Sandokan isimli dizi için Türkiye'den ayrıldı. Söz konusu olan Sandokan dizisinin çekimlerinin bir türlü başlayamadığı fakat ünlü oyuncunun bugüne kadar birçok ülkede farklı projelere imza attığı görüldü.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Sandokan isimli dizinin çekimlerini gerçekleştirmek için İtalya'ya gitti fakat çekimlerin ertelendiği bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan karara göre dizinin çekimlerinin önümüzdeki sene başlayacağı öğrenildi fakat hayranlarının üzüntüsü uzun sürmedi.

Hayranlarının üzüntüsünün uzun sürmesinin sebebi ise Can Yaman'ın Eylül ayının sonunda farklı bir projede rol alacak alması. Eylül ayı sonunda başlayacak olan yeni proje çekimlerinin yanı sıra Sandokan dizisinden de yeni bir haber geldi ve haber büyük ilgi ile karşılandı. Can Yaman'ın Sandokan ile uzun soluklu bir projeye emek harcadığı ifade edilirken bu da ünlü ismin uzun yıllar boyunca İtalya'da kalacağı anlamına gelebiliyor ya da ünlü isim tamamen İtalya'da yaşayacak ve bir daha Türkiye'ye dönmeyecek.

Başarılı oyuncu Can Yaman'ın ilerleyen senelerde Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği bekleyerek görülecek. Fakat ünlü oyuncunun İtalya'da büyük bir ilgi ile karşılaştığı da bir gerçek. İtalyan yazar Salgari tarafından kurgulanmış olan hayali bir korsan Sandokan, ilk olarak 1883 senesinde yayınlandı ve toplam 11 roman ülkede büyük ses getirdi.