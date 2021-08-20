Son Dakika: Acil Para İhtiyaçlarına Ayda 120 TL Ödemeli Nakit İmkanı Veren Banka Yayınlandı, Başvuru Rekoru Kırıldı

Son zamanlarda bankaların yaptığı kredi kampanyalarında faiz oranından çok aylık ödeme ne kadar olacak bu merak ettirmektedir. Ayda 120 TL ödemeli kredi veren bankalardan bir tanesi olan fibabanka yeni yapmış olduğu kredi kampanyasını duyurdu. Acil para istediğiniz zaman ayda 120 TL ödemeli 3000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kimlikle kredi kullanabileceksiniz. 3000 TL ye kadar ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli olarak verilecek. 3000 TL kredilerde aylık 120 TL ödeme imkanı sunulmaktadır.

Bankanın kendi uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda aylık 120 TL ödemeli kredi başvurusu yaparak, sizlerde 3000 TL'yi hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Dileyen müşteriler banka şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilir, dileyen müşteriler ise Sms atarak, ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. Fibabanka yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte 1.85 faiz oranlarıyla 100000 TL ye kadarda müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurularında, banka hemen sizlere sonucunu verecek ve sonucuna göre kredinizin onaylı olup olmadığını öğreneceksiniz.

Ayrıca banka SMS atarak tüm müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır, Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya TC kimlik numaranızı yazınız ve 34 22 numarasına mesaj olarak gönderiniz. Bu mesaj attıktan 10 dakika içeresinde sizlere banka tarafından kredi sonucu mesaj ile gönderilecektir.

Eğer 3000 TL kredi onayı alırsanız ayda 120 TL ödemeli 36 ay vadeli, bu kredinizi kullanabilirsiniz. Banka müşterisi olan ve daha önce bu bankadan kredi kullanan kişiler ise bankalardan daha düşük faiz oranlarıyla kredi alabilirler. Fibabanka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yaparsanız hem masrafsız olarak kredi kullanmış olacak hemde banka müşterisi olduğunuz için size özel kampanyalardan yararlanacaksınız.

Banka üzerinden eğer 10000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, 396 TL aylık ödemeli bir kredi kullanmış olacaksınız. 10000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerden banka, 1.72 faiz oranı ile işlem yapmaktadır.