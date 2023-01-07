Camdaki Kız’ın Yeni Bölümü İçin İpucu Öğrenildi

Her yeni bölümü milyonlarca izleyici tarafından merak ve heyecan içerisinde beklenen Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında yayınlanarak seyirci ile buluşuyor. 2023 senesi itibarıyla dizide yeni bir dönem başlamış ve dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanması sebebiyle dikkat çekmişti. Oyuncular ise projenin yeni bir döneme başladığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Senaryoda yeni sürprizler yaşanacağını söyleyen ünlü oyuncu Burcu Biricik önemli açıklamalar gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra ekipten Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi ile Feride karakterini canlandıran Nur Sürer'in ayrılması magazin gündemini sıralarında konuşulan bir gelişme olmuştu. Değişimin işaretleri bu şekilde başlamış ve gelecek bölümlerde yaşanacak olan olaylar da dizinin hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip edilmişti.

Hikayeye Hayri karakterinin karısı Türkan rolünde olan Hivda Zizan Alp ile Nalan'ın babası olan Metin karakterindeki Engin Alkan dahil olacak. İki önemli karakterin senaryoya katılması sonrasında daha önemli gelişmeler ekranlarda yayınlanacak. Kitaba göre Camdaki Kız dizisinde bazı ilerlemelerin yaşanacağı öğrenildi ve projeye dahil olacak olan oyuncular karakterleri anlattı. Hikayede yazana göre Türkan isimli karakterin çok güçlü bir kadın olarak ekranlarda yer alacağı yönünde hatırlatmalar gerçekleşti.

Ünlü oyuncu Tuğrul Tülek de Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Levent karakteri ile ilgili önemli bir bilgiyi hayranları ile paylaştı. Ünlü oyuncu Burcu Biricik de pek çok dizi hayranının düşündüğü gibi hikayenin çok uzatıldığı eleştirilerini kabul etmişti. Tuğrul Tülek ise Camdaki Kız dizisinin hikayesinin boyut değiştirdiğini ifade ederken yeni isimlerin hikayeye dahil olduğunu ifade etti. AArtık senaryoda yeni bir hikayenin başladığını ifade eden ünlü oyuncu kitaptaki hikayenin daha çok işin içine girmeye başladığını söyledi. Yeni arkadaşlarını beklediklerini ve giden arkadaşlar için üzüldüklerini ifade eden ünlü oyuncu vermiş olduğu bilgiler ile dikkat çekti. Sevilen oyuncunun yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin hikayesinin bir süre kitaptan farklı devam ettiği biliniyordu ve bu durumda artık değişeceği öğrenildi.

Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Antalya'da 4 Mayıs 1989 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Burcu Biricik 1.70 boyundadır. Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına 2006 senesinde katılım gösteren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Akdeniz Kraliçesi seçilerek adından söz ettirmiştir. Bunun yanı sıra lisede okuduğu sırada katıldığı tiyatro festivalinde ödül alması ardından oyuncu olmaya profesyonel anlamda karar veren Biricik lisans eğitimini Ege Üniversitesi arkeoloji bölümünde tamamlamış ve aynı anda Bornova Belediyesi şehir tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Stajyer olarak oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda devam eden ünlü oyuncu pek çok oyunlarda performans sergilemiştir. Ünlü ismin televizyonda yer aldığı ilk dizi ise 2007 senesinde Show TV projesi olan maçolar isimli projedir.