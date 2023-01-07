Giysileri Yıkamamak Yeni Moda Akımı Mı Olacak? Firmalar Açıkladı!

Giysileri yıkamadan haftalar boyunca kullanma fikri su tasarrufunun konuşulduğu bu günlerde adından söz ettirmektedir. Her ne kadar bu durum kulağa imkansız gibi gelse de ufukta alışkanlıklarımızı değiştirmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Şirketler uzun süre yıkanma gerektirmeyen giysilere üretmektedir ve alışkanlıklarımızın tam tersini tavsiye etmektedir. Amerika'da bulunan bir marka insanları giysi yıkama alışkanlıkları konusunda yön değiştirmeye çağırdı. Müşterilerine marka daha az hijyenik olmalarını önermemekte fakat böyle algılanma riskine girerek müşterilerini elden kaçırmayı da göze aldı. Yıllardır giysileri yıkama konusunda süren kültürel şartlanmalarımız olduğunu söyleyen marka ürün konumu ile ilgili oldukça ilginç bir yöntem önerdi. Hayatımızda çamaşır yıkamanın nasıl bir enerji ve zaman aldığını ifade eden marka çevresel etkileri de anlattı ve söylenenler ilgi çekici olarak değerlendirildi.

Birçoğumuz giysi temizliği konusunda alışkanlıklarını oldukça dikkat etmektedir. Marka haftalar boyunca yıkamadan kullanılabilen yünden üretilmiş olan seyahat giysileri tasarladı ve minimalizm hayatlarında uygulamayı almak istedi. 2016 senesinde kurulan marka kıyafetleri az yıkama gerektiren şekilde tasarlayarak daha geniş bir girişimcilik dalgasının parçası oldu. Tişörtleri deniz yosunu lifinden ürettiğini ifade eden marka üretim esnasında bu tişörtlerin antibakteriyel özellik sağladığını ve nane yağının işleme tutulduğunu ifade etti. Bu şekilde ürünlerin 2 yıkama arasında daha uzun süre boyunca taze ve temiz kalabildiği açıklandı. Ünlü şarkıcıların da o markanın müşterileri arasında olduğu belirtildi ve şirketin gömlek ve boxera kadar pek çok erkek giysisini nadiren yıkanmaları üzerine tasarladığı ifade edildi. Normal zamanlara göre daha az sıklıkla çamaşır yıkama fikrine kadınların daha çok tepki gösterdiği tespit edildi ve kardeş kadın giyim markasında lanse edilmesi gündemde yer aldı. Yaklaşık 100 gün boyunca buruşmadan kalabilen ve 100 gün boyunca giyilebilen giysiler üreten bu kardeş giyim markası web siteleri üzerinden bir meydan okuma duyurdu. 100 gün boyunca aynı elbiseleri giyerek tecrübelerini paylaşan 13 kadın dikkat çekti.

Açıklanan söz konusu ürünlerin daha az yıkama ve bakım gerektirdiğini öne sürmek temizlenmeyi gerektirmedikleri anlamını ise taşımıyor fakat müşteriler bu giysilerin daha az hijyenik olduğunu düşünerek markaya tepkide bulunuyor. Marka yetkilileri ise bu konu ile ilgili olarak aslında kültürel bir koşullanmanın olduğunu iddia ediyor. Türkiye'de de benzer bir konuda üretim yapan marka bebek, çocuk, kadın ve erkek giyim seçenekleri sunmakta.

Söz konusu firmalar tüketiciler açısından giysileri sık bir şekilde yıkamak gerekliliğinde olmamanın büyük bir rahatlık getirdiğini öne sürüyor. Açık hava aktivitelerinde zaman kısıtılığı bulunan durumlarda ve seyahatler sırasında çamaşır yıkamak başlı başına bir problem olarak görülüyor. Markalar bu konudan yola çıkıp kar ediyor gibi dursa da çevre boyutundan bakıldığı zaman aslında önemli bir konuya dikkat çekiyor ve hizmet ediyor. Gezegenimiz içinde çamaşır makinelerini sık kullanmak ve giysilerimizi yıkamakta zarar veren bir durum.