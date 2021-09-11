Camdaki Kız’da Büyük Eksiklik! Bunu Nasıl Yaptılar?

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam eden Camdaki Kız, güzel sonuçlar aldı. İlk sezonda 9 bölümünü yayınlayan dizi, 10. yeni bölümü ile ikinci sezonuna start verdi. Yüksek reyting oranlarına ulaşan ve adından söz ettiren proje, ikinci sezonda da izleyici karşısında olacak. 9 Eylül tarihinde yeni bölümü ile yayına getirilen Camdaki Kız, zirvede yer almıştı. Her zamanki gibi hayranlarını mest eden proje ilgi toplamaya devam ediyor.

Camdaki Kız dizisinin ikinci sezonuna başlaması ile birlikte izleyici ekran başına geçti ve nefeslerini tuttu. İkinci sezonunun ilk bölümünü birincilikle tamamlayan proje ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Genç ve usta oyuncuların birlikte rol aldığı dizide konunun etkileyiciliği de önemli bir rol üstlenmekte fakat özellikle son bölümde gözlerden kaçan bir ayrıntı dikkat çekti. Camdaki Kız dizisinin hikayesinin akışı gözlerden kaçmadı ve konu hakkında yorumlar gerçekleştirildi.

Camdaki Kız isimli dizinin seyirci kitlesi projeye hareketin lazım olduğunu düşündü ve dizinin durağan bir yapım halini aldığını belirtti.

Hayri karakterinin projeye katılması ile birlikte dizide görülen eksiklik giderilebilir fakat yine de yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan isimli oyuncu anlaşma yapılmıştı. Bir değişiklik yaşanmaz ise ünlü isim 3- 4 bölüm sonra projeye dahil olacak.

Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu da izleyici kitlesini düşündüğü durum hakkında yorumlar yaptı ve hikayenin akışından rahatsız olduğunu anlattı. Yeni sezonun yeni bölümünde merak içerisinde oturduğunu fakat hikayenin akışı sebebiyle iç kararmanın başladığını söyledi. Nalan'ın yıkanırken düşündüğünü, annesinin düşündüğünü daha sonra denize girerken düşündüğünü ifade eden Koloğlu, projeye biraz hareket ve hız lazım şeklinde ifadeler kullandı.