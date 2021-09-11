Üç Kız Kardeş Dizisi Konusu ve Oyuncuları!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisi büyük ses getirmişti. Merak ve heyecan içerisinde beklenen Yargı isimli proje için uzun süreli bir çalışma gerçekleştiği de öğrenilmişti. Camdaki Kız ve Sadakatsiz dizilerinin yeni sezonu ile büyük bir çıkış yapan Kanal D hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı. Hukuk temalı olan yargı dizisi ekranların yeni gözdesi olmak için hazırlıklarını sürdürürken bomba bir dizi daha geliyor.

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün başrollerde rol aldığı Aşkın Tarifi dizisi 13. bölümde yayından kaldırılmıştı. Bir diğer yaz dizisi olan Baht Oyunu ise yayın hayatına devam ediyor. Bunun yanı sıra, Kırık Hayatlar isimli günlük dizi de yeni sezonun sürpriz olarak açıklanmıştı.

Kanal D ekranlarında izleyici kitlesini etkileyecek bir dizinin daha yayınlanacağı öğrenildi. Süreç Film tarafından yayın hayatına başlayacak olan proje, hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanacağı öğrenilirken Üç Kız Kardeş iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak.

Romanda Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin hayatı anlatılırken yapım da İclal Aydın'ın romanını diziye uyarlanacak. Proje için oyuncu arayışları devam ediyor fakat dizinin yönetmeni belli oldu. Emre Kavuk yönetmen koltuğuna oturacak ve dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Bunun yanı sıra Üç Kız Kardeş isimli dizinin senaryosunu Ayşe Işıkmen’in yazdığı bilgisine ulaşıldı ve dizinin yeni sezonda ekranlara geleceği öğrenildi. Kanal D'nin iddialı bir şekilde yayın hayatına vereceği dizi, İclal Aydın'ın romanından uyarlanmış olarak seyirci karşısına çıkacak.

İclal Aydın'ın romanı olan Üç Kız Kardeş, Dönüş, Derya ve Türkan adında üç genç kadının hikayesini anlatmaktadır. Roman bir mutsuzluk hikayesi değildir aksine neşeli günleri yad ede ede iyiliğe dönüşün hikayesi olarak yazılmıştır. Bir iyileşmenin yolculuğunu konu eden roman, iddialı bir şekilde televizyon ekranlarında da yayınlanacaktır.