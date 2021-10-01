Camdaki Kız Reytinglerde İyi Ama Sosyal Medya Öyle Söylemiyor

Perşembe rekabetinde bulunan diziler kıyasıya yarıştı ve sonuçlar elde edildi. Dizi dünyası Perşembe gecesinin verilerini merak ederken detaylar da merak konusu oldu. İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayına hayatına devam eden Camdaki Kız ise reyting oranlarında birinciliği elden bırakmadı. Diğer taraftan sosyal medyada ise Bir Zamanlar Çukurova en çok konuşulan dizi oldu ve Camdaki Kız sosyal medyaya yetişemedi.

Adba TV, dizilerin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımları ölçüyor ve düzenli olarak yayınlayarak sonuçları bildiriyor. 30 Eylül Perşembe gününde diziler ile ilgili yapılan paylaşım sonuçları açıklandı ve elde edilen veriler dikkat çekici oldu. Hazırlanan rapora göre ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gününün kazanan dizisi oldu.

Yeni sezonu ile ATV ekranlarında hayranları karşısına çıkan ve oldukça uzun soluklu bir yapım olan Bir Zamanlar Çukurova, oyuncu kadrosuna İbrahim Çelikkol'un dahil olması ile birlikte farklı bir yöne evrilmişti. Yetenekli isim İbrahim Çelikkol adeta yeni sezonda dizinin kurtarıcısı olarak görülmüş ve büyük başarılara imza atmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra dizide Züleyha ise hâkimiyetini kabul ettirmiş ve reyting oranlarında da yüksek sonuçlar elde edilmişti. Fakat reyting oranlarına kıyasla Bir Zamanlar Çukurova'nın sosyal medya sonucu daha iyi görüldü. Dün gece boyunca sosyal medya hesaplarında Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili olarak 18.602 paylaşım gerçekleşti ve Bir Zamanlar Çukurova isimli yapım Perşembe gününün birincisi ilan edildi.

Gecenin yıldızı Camdaki Kız oldu ve sezonun en iddialı dizileri olarak yeni sezonda da devam etti. Hayri karakterinin diziye dahil olması ile birlikte izleyici kitlesinin de heyecanlı arttı. Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat vermesi ve performansı ile beğeni topladı. Dizi, her ne kadar çok yüksek reyting oranlarına ulaşsa da sosyal medyada Camdaki Kız dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın gerisinde kaldı ve ikinci sırada bulunarak geceyi tamamladı.